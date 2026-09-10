Corea del Norte y España avanzan a octavos de final

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Redacción Deports, 10 sep (EFE).- Las selecciones de Corea del Norte y España certificaron este jueves su pase a la siguiente ronda del Mundial femenino sub-20 de Polonia al golear por 4-0 a Costa Rica y 11-0 a Nueva Caledonia, respectivamente.

En el grupo E, Corea del Norte, vigentes campeonas del torneo, superó a Costa Rica con goles de I Ok Pak en el minuto 26 (1-0) para abrir el marcador, A Yon Choe en el 55, Kyong Ho de penalti en el 85. La sentencia llegó en el tiempo añadido.

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Por su parte, Colombia y Portugal firmaron el empate sin goles. Corea del Norte se clasificó para los octavos de final al ser primera con seis puntos, las colombianas son segundas con 4, Portugal, tercera con un punto y Costa Rico no sumó ninguno, a falta de disputarse la última jornada.

En el Grupo F, España goleó a Nueva Caledonia por 11-0 y garantizó su pase a la segunda fase del torneo al ser primeras clasificadas con seis puntos, mientras que China es segunda con cuatro tras empatar a 0 con Nigeria, tercera clasificada con un punto.

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Entre el viernes y el domingo se disputará la tercera y última fase de grupos y a partir del miércoles se disputarán los octavos de final. EFE