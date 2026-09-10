Aznar ve en la crisis de Ceuta la consecuencia de enajenar amistad con aliados relevantes

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Madrid, 10 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este jueves a que España normalice "cuanto antes" sus relaciones con Israel y ha afirmado que lo sucedido en Ceuta es consecuencia de haber enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Aznar ha presentado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, con un discurso centrado en Israel en el que ha mencionado lo sucedido en la ciudad autónoma española.

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Aznar ha afirmado que es necesario que España recupere "cuanto antes" una relación normalizada con Israel, "la que nunca debió dejar de tener con un aliado estratégico", por razones de "mayor entidad" que "el prejuicio ideológico por el oportunismo ventajista en las democracias".

Los gobiernos, ha añadido el expresidente del Partido Popular, son "pasajeros", pero "los intereses nacionales son permanentes" y "olvidar ciertas nociones preliminares de Geografía e Historia es un lujo" que no se puede permitir porque "siempre tiene un precio demasiado alto".

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Aznar ha dicho que tras "la masacre" del 7 de octubre, Israel libró una guerra "contra una organización terrorista dueña de Gaza", mientras que en España algunos optaron "por la política declarativa", y creyeron que hablar de un Estado palestino "podía ser visto como una gran contribución a la paz".

"Pero las declaraciones no cambian la situación sobre el terreno ni aproximan un palmo a la llamada 'solución de los dos Estados'", ha añadido.

Lo que abriría una expectativa real de paz en la región, ha dicho, es lograr de forma definitiva que Hamás y otros grupos terroristas fueran descartados del futuro de Palestina.

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En su intervención, la encargada de negocios israelí en España, Dana Elrich, ha desligado a su país de un posible vínculo con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero ha advertido al Gobierno: "No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles".

La máxima diplomática israelí en España ha asegurado que le sorprendió que el Gobierno "sin información, sin informes y con una desinformación que repite una mentira" vinculara a Israel -y a Rusia- con esa entrada masiva.

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"Que se hable de Israel en ese contexto, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta, mientras estamos en una emergencia nacional en España, todavía me sorprende", ha dicho. EFE

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