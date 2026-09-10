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Aznar dice que Ceuta ha puesto de manifiesto las consecuencias de haber "enajenado la amistad de aliados relevantes"

10/09/2026 La encargada de Negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
10/09/2026 La encargada de Negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha considerado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene haber "enajenado la amistad de aliados relevantes", al tiempo que ha apostado por normalizar nuevamente la relación con Israel.

Aznar ha sido el encargado de presentar a la encargada de negocios israelí y máxima representante de su país a falta de embajador desde 2024, Dana Erlich, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha reivindicado que Israel es un "aliado clave" para España.

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"Hace días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis", ha sostenido el antiguo presidente, en aparente referencia a Israel pero también a Estados Unidos.

Para Aznar, "Israel es la línea de defensa más oriental de Occidente, y España es Occidente", por lo que considera que "España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel, la que nunca debió dejar de tener con un aliado estratégico" al margen del "prejuicio económico o el oportunismo ventajista".

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"En las democracias los gobiernos son pasajeros, pero los intereses nacionales son permanentes", ha recalcado el expresidente para quien "olvidar ciertas nociones preliminares de geografía e historia es un lujo que no nos podemos permitir".

Aznar se ha mostrado muy crítico con la postura mantenida por el Gobierno tras el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha calificado de "acción terrorista de intención genocida".

En este sentido, ha recalcado que "criticar el Gobierno de Israel es perfectamente legítimo" como también lo es "cuestionar su manera de conducir las operaciones militares". "Pero tachar a Israel de estado genocida es antisemitismo puro y duro. Repetir consignas del tipo Palestina libre desde el río al mar es antisemitismo. Y si se ignora el significado de semejante grito, antisemitismo del más bobo, que es el antisemitismo inconsciente", ha subrayado.

Asimismo, ha cuestionado la utilidad del reconocimiento del Estado palestino decidida por el Gobierno en mayo de 2024. "Mientras Israel libraba una guerra contra una organización terrorista dueña de Gaza, algunos optaron por una política declarativa y creyeron que hablar de un Estado palestino podía ser visto como una gran contribución a la paz", ha señalado.

Sin embargo, en su opinión, "las declaraciones no cambian la situación sobre el terreno y lo que abriría una expectativa real de paz en la región es lograr de forma definitiva que Hamás y cualquier otro satélite terrorista queden descartados del futuro de Palestina".

"Si se quiere que algún día sea viable un verdadero Estado palestino, la victoria definitiva de Israel sobre Hamás y el resto de 'proxy' de Irán es la única apuesta realista para que eso ocurra", ha remarcado el expresidente.

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