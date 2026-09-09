Van Bronckhorst: "El Barça es el mejor equipo del mundo en estos momentos"

Guardar

Barcelona, 9 sep (EFE).- El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha declarado este miércoles, tras perder en el Spotify Camp Nou (5-1) en la primera jornada de la Liga de Campeones frente al Barcelona, que el conjunto azulgrana es "el mejor equipo del mundo en estos momentos".

"El Barça es el mejor equipo del mundo en estos momentos, candidato a ganar la 'Champions'. Nadie puede decir no hayamos intentado hacer nuestro juego. No nos hemos escondido, no hemos aparcado el autobús delante de la portería", ha valorado el preparador neerlandés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

PUBLICIDAD

Sobre Lamine Yamal, ha opinado que "tiene el mismo nivel de Messi y Ronaldinho", y ha añadido que "va a ganar el Balón de Oro, la única pregunta es cuándo".

Van Bronckhorst ha señalado que el Barça ha marcado "muy rápido", en el minuto tres, y aún así su equipo ha "crecido" hasta que se ha topado con el segundo tanto local. "Hemos tenido oportunidades y hemos marcado un buen gol que por poco se ha anulado por fuera de juego", ha lamentado.

PUBLICIDAD

El preparador del conjunto visitante ha remarcado que 18 de sus jugadores se estrenaron este miércoles en la Liga de Campeones y ha valorado que, a pesar del resultado, supondrá una experiencia valiosa para su desarrollo.

"Piensas que eres bueno por jugar en el Feyenoord y un partido así te abre los ojos, te da impulso para crecer y querer llegar a ese nivel, o como mínimo medirte a jugadores así. Verán lo que les falta por avanzar para poder plantar cara un equipo como Barça. Algunos pueden llegar ese nivel si siguen trabajando", ha reflexionado.

PUBLICIDAD

Van Bronckhorst ha considerado que su equipo encajó demasiados goles debido a "errores evitables" cometidos por sus jugadores, y ha reconocido que guarda "muy buenos recuerdos" del Spotify Camp Nou de su paso etapa como jugador del Barcelona. EFE

(vídeo)