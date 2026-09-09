Temas del día de EFE España del jueves 10 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El debate político y la investigación judicial por la crisis de Ceuta ha dado un nuevo giro al conocerse que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno español de una convocatoria en redes para entrar en la ciudad autónoma justo un día antes de que se produjera la llegada masiva de migrantes y de que, a posteriori, la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad señalaran en varios informes la pasividad de Marruecos.

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AÑO JUDICIAL

Madrid - El rey Felipe VI preside este jueves el acto de apertura del Año Judicial, una vez más rodeado de polémicas tras la reciente decisión del Supremo que ha suspendido las altas en el censo electoral por la ley de nietos y la investigación de la crisis migratoria en Ceuta, que ha erosionado aún más la relación entre el Gobierno y los jueces.

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MEMORIA FISCALÍA

Madrid - Coincidiendo con la apertura del Año Judicial, la Fiscalía General del Estado publica la Memoria de actividades del año pasado, un documento que refleja la evolución de la criminalidad en España, así como las principales propuestas del Ministerio Público para combatirla.

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CASO LEIRE

Madrid - El ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos acude a la Audiencia Nacional como investigado en la causa abierta por presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, en la que están imputados la exmilitante Leire Díez y los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.

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DIADA CATALUÑA

Barcelona - En la víspera del 11 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pronuncia su tradicional discurso institucional con motivo de la Diada Nacional de Cataluña.

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PREVENCIÓN SUICIDIO

Madrid - En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la comisionada de Salud Mental, Belén González, actualizan los datos y presentan las políticas de este departamento.

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- Huesca - Los psicólogos Noel Torrijos y Óscar Nadal, del programa SOS Adolescentes del Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, explican a EFE, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que escuchar sin juzgar, prestar atención a los cambios repentinos de conducta y reforzar los recursos asistenciales son algunas claves para prevenir el suicido entre los jóvenes. Pablo Alvira Fuertes

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MADRID FÓRMULA 1

Madrid - Madrid se prepara para vivir este fin de semana un acontecimiento inédito en la ciudad con el Gran Premio de España de Fórmula 1. Una carrera que se celebrará en un circuito urbano que se ha habilitado en el entorno del recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas y al que solo se podrá llegar en transporte público.

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(Texto a las 7:30. 589 palabras) (Foto) (Vídeo)

- La restauración en Madrid espera a los miles de aficionados que llegan este fin de semana para disfrutar del Gran Premio de España de Fórmula 1 con menús y cócteles inspirados en el glamour de este deporte, la exhibición de un coche monoplaza y obsequios especiales.

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CAMILO DISCO (Entrevista)

Madrid - Camilo ha dedicado más tiempo que nunca a cultivar 'Para cuando sean mayores', un disco lleno de lecciones de vida para sus dos hijas, "semillas" con forma de canciones, según ha explicado en una entrevista con EFE. Javier Herrero

(Texto a las 11:30. 768 palabras) (Vídeo)

BIENAL FLAMENCO

Sevilla - La plaza de toros de Sevilla acoge la gala inaugural de la Bienal de Flamenco, 'El mundo por montera', un espectáculo sobre el flamenco de ayer y hoy en el que participan José Mercé, José el de la Tomasa, Martirio, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Arcángel, La Tremendita, El Perrete, Ángeles Toledano y Manuel de la Tomasa.

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IAN MCEWAN

Barcelona - El novelista británico autor de la galardonada novela 'Ámsterdam', Ian McEwan, explica a los medios qué se esconde tras su última publicación, 'Lo que podemos saber' (Anagrama), una intriga literaria sobre un poema de amor desaparecido que protagoniza el académico Thomas Metcalfe.

(Texto)

HAY FESTIVAL (Entrevista)

Segovia - El escritor e historiador del arte Thomas Schlesser (Francia, 1977) analiza en una entrevista con EFE su nueva novela 'El gato del jardinero', que presenta el próximo sábado en el Hay Festival de Segovia, tras vender más de un millón de ejemplares de su anterior obra, 'Los ojos de Mona'. Fernando Sanz

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- Desayuno informativo del Fórum Europa con la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA SÁHARA.- El pleno del Congreso debate y vota la proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El pleno del Congreso debate y vota una proposición no de ley del PP para una respuesta a la crisis de seguridad nacional en Ceuta. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.- El pleno del Congreso debate y vota una proposición no de ley del PSOE sobre la necesidad de transparencia. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PRESUPUESTO.- El pleno del Congreso conoce el informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la cámara del ejercicio 2025. Congreso. (Texto)(Foto) (Vídeo)

11:00h.- Elche (Alicante).- SECTOR AEROESPACIAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las instalaciones de la empresa aeroespacial PLD Space. Asiste la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- DEBATE MADRID.- Primera jornada del debate del estado de la región en la que se esperan algunos anuncios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cara a los últimos meses de legislatura, con la polémica por la compra del ático de Chamberí de fondo. Asamblea de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:20h.- Novelda (Alicante).- SECTORES ALIMENTACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la nueva planta de Carmencita Especias. Asiste la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

17:00h.- Madrid.- REFORMA POLÍTICA.- El Congreso acoge un acto conmemorativo del 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política de 1976, que abrió en España el paso de un sistema autoritario a uno democrático sin ruptura de la legalidad vigente. (Texto)

18:30h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que está realizando una gira por las capitales comunitarias al inicio del curso político. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El Parlamento de Cataluña celebra el acto de izada de la senyera con motivo de la Diada del 11 de septiembre, encabezado por el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Parlament. (Texto) (Foto)

21:00h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, ofrece el tradicional mensaje institucional con motivo de la Diada Nacional de Cataluña. Emisión por TV3 y Catalunya Ràdio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí Galbis, y el secretario general de la JNC, Aleix Agustí, intervienen en el acto tradicional de la víspera de la Diada en el Fossar de les Moreres. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno del Congreso debate una moción del PP sobre política de vivienda.

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El INE publica el Índice de producción Industrial de julio de 2026.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDADES MERCANTILES.- El INE publica los datos mensuales de Sociedades Mercantiles correspondientes a julio de 2026.

9:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en España en julio de 2026

09:00h.- Barcelona.- INDUSTRIA ESPAÑA.- El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, participa en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, una intervención presentada por la fundadora de Holaluz, Carlota Pi. Hotel Palace. Gran Via de les Corts Catalanes, 668. (Texto)

10:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos correspondiente al mes pasado.

11:00h.- Logroño.- EMPRESAS IA.- El expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete inaugura un encuentro que aborda el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la empresa. Bodegas Franco-Españolas (Cabo Noval, 2)

12:30h.- Madrid.- DESPERDICIO ALIMENTARIO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentará en rueda de prensa este jueves, 10 de septiembre, el Informe anual de desperdicio alimentario en España 2025. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Paseo Infanta Isabel, 1.

17:35h.- Madrid.- COMITÉ IBEX.- El Comité Asesor Técnico del principal índice de la bolsa española, el IBEX 35, se reúne para decidir si acomete cambios o mantiene la composición de ese indicador bursátil.

19:00h.- Zaragoza.- IBERCAJA ANIVERSARIO.- El presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, y el consejero delegado, Víctor Iglesias, presiden la Gala del 150 aniversario del banco, que contendrá diferentes contenidos audiovisuales, conversaciones y actuaciones artísticas. Auditorio

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PERSONAS DESAPARECIDAS.- El pleno del Congreso aborda la creación de una subcomisión para elaborar un estatuto jurídico de personas desaparecidas. Congreso. (Texto) (Foto (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley del PP para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que doce sean elegidos por jueces y magistrados. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda con declaraciones de testigos el primer juicio del caso Lezo, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II C/ Génova.

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales del PSOE o del Gobierno, el conocido como caso Leire Díez interroga como investigado al ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, y como testigo al fiscal jefe de Badajoz José Luis Alonso. C/García Gutiérrez s/n (Texto)

11:00h.- Toro (Zamora).- DEFENSA INFRAESTRUCTURAS.- Visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones del futuro cuartel de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora). Carretera N-112, km. 436,7. (Texto) (Foto)

11:00h.- Andújar (Jaén).- POLICÍA COMISARÍA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en la localidad jienense de Andújar. Avenida 28 de febrero, s/n. Andújar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- AÑO JUDICIAL.- El Tribunal Supremo celebra el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido por el rey Felipe VI, y en el que intervendrán la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y, por primera vez, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato. C/Marqués de la Ensenada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:00h.- Barcelona.- CAMBIO DEMOGRÁFICO.- El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, debate con Valentí Fuster sobre los retos del cambio demográfico en la economía y la salud. Centre Corporatiu de CaixaBank. (Texto)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO SANIDAD.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el PSOE, sobre el reconocimiento de la profesión de biólogo y trabajador social como profesión sanitaria. Congreso.

10:00h.- Madrid.- SALUD MAYORES.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos presenta el informe de resultados de la campaña 'Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables', una iniciativa en la que han participado farmacéuticos de más de 120 farmacias de toda España que han formado a pacientes mayores vulnerables y sus cuidadores en municipios de menos de 30.000 habitantes. C/Villanueva, 11.

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Miembros de diferentes tribunales españoles debaten sobre las repercusiones de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en una nueva edición de las jornadas sobre migraciones que cada año organiza en Canarias en Consejo General del Poder Judicial. Hotel Santa Catalina.

10:15h.- Madrid.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- Coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el movimiento 'Hablar salva' presenta ‘La Última Foto’, una campaña con testimonios reales para romper el silencio en torno al suicidio. Plaza de Las Cortes.

10:30h.- Madrid.- SALUD CARDIOVASCULAR.- Con motivo del inicio del Mes del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón reúnen a varios expertos en la jornada 'Educar para prevenir: el papel de los colegios en la salud cardiovascular del futuro'. Casa del Corazón. C/Nuestra Señora de Guadalupe, 5.

11:00h.- Madrid.- INFORME EDUCACIÓN.- La Federación de Enseñanza y la Fundación 1 de Mayo de CCOO presentan el informe 'La mercantilización de la educación', con la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo y la secretaria general de Enseñanza, Teresa Esperabé. C/Fernández de la Hoz, 12. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y la comisionada de Salud Mental, Belén González, actualizan los datos y presentan las políticas de prevención que desarrolla este departamento para la prevención del suicidio con motivo del Día Mundial. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- León.- VIAJES IMSERSO.- Presentación de la nueva temporada de Viajes del Imserso, a cargo del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Palacio del Conde Luna. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los sindicatos médicos que constituyen el Comité de Huelga médica se reúnen para tratar de acordar nuevas movilizaciones contra el estatuto marco y el arranque de un nuevo paro estatal indefinido.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- ROBOS MUSEOS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne este jueves con las comunidades autónomas para abordar la seguridad de los museos e incorporar, previsiblemente, nuevos protocolos tras los robos perpetrados este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en el Museo de Albacete y en el Museo de Villena (Alicante). (Texto)

09:30h.- Madrid.- EXPOSICIÓN INMERSIVA.- Presentación de la exposición inmersiva sobre el cuerpo humano 'Human Universe. The Experience', que se inaugura este viernes. Espacio Delicias.

10:00h.- Santander.- CINE SANTANDER.- La directora del Festival de Cine de Santander, Júlia Olmo, reivindica que los festivales deben aportarse unos a otros, y por eso asegura que no aspiran a ser Málaga o San Sebastián "dos". Lo dice en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

10:30h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- RTVE presenta 'El escondite', presentado por Grison, un formato de entretenimiento familiar inspirado en el juego infantil que le da nombre. Palacio Europa (Texto)

10:30h.- Getxo (Bizkaia).- PALACETE GETXO.- Eduardo Andrade, abogado de la acusación popular en el caso que investiga el derribo de un palacete del siglo XIX en Getxo, Eduardo Andrade, explica a los medios los argumentos de su recurso contra el archivo judicial del procedimiento. Frente a los Juzgados de Getxo. (Texto)

11:00h.- Granada.- MANUEL DE FALLA.- Presentación de la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz al Patronato de la Fundación Archivo Manuel de Falla, con la asistencia de los alcaldes de Cádiz y Granada, Bruno García de León y Marifrán Carazo, respectivamente, y la secretaria general de Patrimonio Histórico e Infraestructuras Culturales de la Junta, Mar Sánchez Estrella, entre otros Vestíbulo superior del Auditorio Manuel de Falla. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Rueda de prensa para presentar la nueva temporada de Flamenco Real, que inaugurará el 28 de octubre Arcángel. Teatro Real (Salón de Baile)

11:00h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- La Escuela Reina Sofía presenta la programación de conciertos de la temporada 26/27, que se desarrollará desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027 Calle Requena, 1. Sala de recitales de la Escuela Reina Sofía (planta 6) (Texto)

11:00h.- Madrid.- GALERÍAS ARTE.- Presentación de "Apertura Madrid. Gallery Weekend 2026" Auditorio Nouvel | Museo Reina Sofía

11:30h.- Málaga.- COMIC-CON MÁLAGA.- La San Diego Comic-Con de Málaga revela la programación completa de la segunda edición del evento. Museo del Automóvil y de la Moda (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- TEATRO TEMPORADA.- El Teatro Infanta Isabel presenta su temporada 2026/2027, en el año de su 120 aniversario, Teatro Infanta Isabel (Calle Barquillo, 24)

12:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Presentación del Premio del Público Ciudad de San Sebastián, que se entrega a la película de la sección Perlak del Zinemaldia mejor valorada. Teatro Victoria Eugenia. Sala China

13:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- El diseñador Roberto Torretta presenta después de mucho tiempo en formato desfile, sus nuevas colecciones, mujer y hombre Tienda de Roberto Torretta Calle Fereluz, 17 (Texto)

16:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Presentación del musical 'El club de los poetas muertos', dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Juanjo Artero en el Teatro La Latina. Teatro La Latina

16:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- RTVE presenta en el Festival de Televisión de Vitoria 'MasterChef Celebrity Legends', que reúne a 15 famosos de ediciones anteriores como 'El Cordobés', Edu Soto, Anabel Alonso, Santiago Segura y David Bustamante, entre otros. Palacio Europa

17:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Dominnico, el autor del vestuario de los primeros conciertos de Rosalía, celebra sus 10 años en la moda con reinterpretando el Cupra Garage - C/Serrano, 88 (Texto)

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Segunda corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y Manuel Diosleguarde. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Presentación en el Instituto Cervantes del estudio "La terminología y su uso en el entorno social y digital", a cargo del director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y la investigadora del CSIC Elea Giménez Toledo, que rastrea más de 30 menciones entre mayo de 2025 y abril de 2026 y que alerta de que una minoría utiliza "deliberadamente mal" el lenguaje. Instituto Cervantes.

20:00h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- El filósofo alemán Peter Sloterdijk pronuncia una conferencia titulada 'La humanidad incendiaria', dentro de la programación del Hay Festival Segovia. Aula Magna de la IE University. (Texto) (Foto)

20:00h.- Granada.- PREMIO LORCA.- Acto de entrega del XXII Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Granada, Federico García Lorca' al poeta valencino Jaime Siles Huerta de San Vicente (Texto) (Foto)

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