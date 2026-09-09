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Suben a 173 las incidencias por el temporal en Baleares, donde una mujer muere ahogada

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(Actualiza la EX3287 con nuevos datos)

Palma, 9 sep (EFE).- El número de incidencias relacionadas con el episodio de intensas lluvias, tormenta y fuerte viento que este miércoles ha azotado Baleares había aumentado a 173 hasta las 20:00 horas y entre ellas se encuentra la caída accidental de una mujer en Felanitx (Mallorca), donde ha fallecido ahogada durante el aguacero.

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Según el último balance del Centro de Coordinación de Emergencias 112, la gran mayoría de los avisos (149) se han registrado en Mallorca, mientras que Menorca suma siete e Ibiza dos.

Palma concentra el mayor número de avisos con 59, seguida de Esporles, con 16; Manacor, con 12; Calvià, con 7; Felanitx, con 6; Llucmajor y Banyalbufar, con 5 cada uno, y Marratxí y Valldemossa, con 4.

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En Menorca se han registrado tres incidencias en Mahón, dos en Es Castell, una en Ciutadella y otra en Es Mercadal, mientras que las dos contabilizadas en Ibiza corresponden a Santa Eulària y a Vila.

Las caídas de árboles continúan siendo la incidencia más recurrente: el 112 ha contabilizado desde la mañana hasta 48 casos de árboles caídos sobre la calzada.

También se han producido 29 inundaciones de edificios o establecimientos, 14 desprendimientos de elementos urbanos, 12 interrupciones de servicios básicos, 11 avisos por obstáculos o líquidos en la calzada y 10 inundaciones de vías públicas.

El balance incluye además siete riesgos de desprendimiento, tres semáforos averiados, dos riesgos de inundación de edificios y dos desprendimientos de rocas.

En cuanto a la interrupción de servicios básicos, correspondientes a cortes del suministro eléctrico, Emergencias ha informado de 14 líneas afectadas, la más importante en Palmanyola, que suministra electricidad a Esporles y Banyalbufar.

La eléctrica Endesa ha llegado a contabilizar hasta 17.000 clientes afectados a primera hora de la tarde por la caída de líneas de media tensión, la mayoría en Mallorca.

También a causa de este episodio rápido e intenso de lluvias y viento, se ha registrado el desbordamiento del torrente de sa Cabana, que ha provocado el corte de un tramo de la carretera de Manacor hacia Cales de Mallorca (Ma-4015).

Emergencias también ha contabilizado la caída accidental de una mujer de 63 años, que, al cruzar la calle anegada durante las lluvias intensas en Felanitx (Mallorca), ha tropezado, ha sido arrastrada por el agua y finalmente ha muerto ahogada en la misma vía.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, así como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, entre otras autoridades, han expresado su pésame por el fallecimiento de la vecina de Felanitx y han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución en caso de tormenta.

Según datos provisionales de la Aemet, la tormenta de este miércoles ha dejado hasta 47 litros por metro cuadrado en Llucmajor, 34 en Santa Maria del Camí y 30 en el aeropuerto de Palma, mientras las rachas de viento han alcanzado los 109 km/h en Capdepera.

También han sido intensas en el campus de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), con 94 km/h, donde el centro se ha visto obligado a suspender la actividad académica presencial durante la tarde debido al temporal. El campus ha sufrido diversos desperfectos en sus infraestructuras, han indicado desde la UIB.

 Asimismo, el temporal ha afectado a la red ferroviaria de Mallorca, después de que la caída de un rayo haya provocado un corte en la catenaria a la altura de Son Sardina, en Palma, lo que ha obligado a suspender temporalmente la circulación del metro entre esta estación y el Parc Bit, a su paso por la UIB, y en ambos sentidos.

Para este jueves solo se prevé viento residual y también fenómenos costeros en el mar, todavía como consecuencia del episodio adverso que este miércoles ha mantenido en vilo a Baleares. EFE

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