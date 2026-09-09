Espana agencias

Sánchez dice que el aviso del CNI para informar sobre Ceuta no reflejó la "escala" de la crisis migratoria

09/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. Saiz avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
09/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. Saiz avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los documentos desclasificados este miércoles sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio refleja que la información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia en los días previos no reflejó la "escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".

En este sentido, ha incidido en que el Centro "se limitó" a informar "por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil", pero "no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa", ha afirmado en un mensaje a través de 'X'.

PUBLICIDAD

Aunque ha defendido que la actuación del CNI fue "comprensible" con "la información que existía entonces" porque "nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31". "Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE".

"El CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono", ha explicado. "Y añadió que estos grupos sumaban "un total de 180.000 seguidores" para que sus interlocutores se hiciesen "a la idea del alcance de la difusión"".

PUBLICIDAD

Sin embargo, a juicio del líder del Ejecutivo, la existencia de esta campaña que "estaba siendo monitoreada", "en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador" de la crisis migratoria que se desarrolló posteriormente, con la entrada de 72.000 personas en la ciudad autónoma.

Por último ha respaldado la reacción del Gobierno y de los "trabajadores públicos" por "actuar cuando se materializó la amenaza movilizando todos los recursos disponibles". "Y seguiremos haciéndolo hasta que Ceuta recupere la normalidad y tenga la prosperidad que merece", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este miércoles

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Una cuenta especializada desmonta varios hábitos extendidos entre quienes se ponen al volante

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

La primera droga vegetal que usaban los cazadores de hace 25.000 años con fines medicinales y que hoy es la cuarta más consumida del mundo: la nuez de betel

Un equipo internacional ha hallado dos restos fósiles con más de 10.000 años de diferencia que demuestran haber consumido esta droga para paliar el dolor de muelas

La primera droga vegetal que usaban los cazadores de hace 25.000 años con fines medicinales y que hoy es la cuarta más consumida del mundo: la nuez de betel

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La publicación de estos documentos, elaborados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tiene como fin, en palabras de Pedro Sánchez, que “los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió” el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La desclasificación de los informes de Ceuta revela cómo Defensa y distintos órganos de la Guardia Civil valoraron de forma diferente la actuación de Marruecos en apenas 50 minutos

La Guardia Civil advierte: cuando dejas el coche en el taller, fíjate en estos cuatro detalles

Qué significa que un coche enseñe un pañuelo blanco por la ventana

ECONOMÍA

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Los precios en España se disparan: gasolina, gasóleo y luz suben con fuerza mientras los salarios quedan por debajo del IPC

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”