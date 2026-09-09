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Miguel Méndez: Vamos a intentar que nuestro rival en cuartos se adapte a nuestro estilo

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Berlín, 9 sep (EFE).- El seleccionador Miguel Méndez y la joven estrella Awa Fam comparecieron ante los medios de comunicación este miércoles en Berlín tras el entrenamiento de España previo a la disputa de los cuartos de final del Campeonato del Mundo e, independientemente de que el rival sea Italia o Australia, intentarán que sean ellas las que se adapten al estilo español.

Ambos coincidieron en que la selección española "ha cumplido el objetivo" de pasar como primera del grupo y este jueves afrontarán el duelo con el objetivo de optar a la lucha por las medallas. "Son dos estilos completamente diferentes, vamos a intentar que ellas se adapten a nuestro estilo", explicó el entrenador sobre el plan de partido ante Italia o Australia (20:45 CET, -2 GMT).

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Pese al tropiezo contra Mali, la pívot de Santa Pola explicó que la selección "nunca" ha perdido "esa confianza de que realmente podemos hacerlo".

Este miércoles se enfrentan Australia e Italia por un puesto en los cuartos de final contra una España que llegará con 48 horas de descanso, algo que puede ser "positivo", a diferencia de sus rivales, porque "tendrán más kilómetros en las piernas".

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No valoró qué selección prefiere, pero resaltó que el combinado nacional español está "preparado para jugar cualquier tipo de baloncesto que se planteé".

"Italia, por alguna razón, nos ha ganado los dos últimos partidos, son jugadoras con mucho oficio, mientras que Australia son jugadoras muy fuertes, con experiencia, muchas jugando en WNBA y es un equipo muy duro físicamente", dijo.

A esta España la están liderando dos jugadoras de veinte años con un desparpajo impropio de su edad, Iyana Martín y Awa Fam, sobre lo que esta última comentó que intentan "jugar sin presión".

 "Las doce tenemos muy buena química, pero Iyana es la persona con la que más confianza tengo, la que más me puede entender en momentos así, es la persona que sabe que no necesito escuchar, más que un abrazo o una palmada".

Sin embargo, la pívot, que firmó un doble-doble el pasado lunes ante Japón, no quiso hacer distinción entre jóvenes y veteranas en el equipo, sino que puso el énfasis en “las doce”. "Esto podemos conseguirlo las doce”.

Méndez hizo autocrítica tras la derrota ante Mali “pudimos hacer un baloncesto mejor,” pero se mostró confiado del crecimiento del equipo. “Queremos jugar como españa juega, ser lo mas fieles a nuestro baloncesto”.

Pese a que comentó que hay "un virus flotando por el ambiente", recalcó que espera que las españolas estén "al 100% el jueves". EFE

(vídeo)

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