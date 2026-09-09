Mazón comparecerá el 21 de septiembre ante la comisión de la dana del Congreso

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y el ex secretario autonómico de Emergencias de dicha comunidad Emilio Argüeso comparecerán el día 21 de septiembre ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha acordado este miércoles la mesa de la citada comisión investigadora, el órgano que se encarga de establecer el plan de trabajo y las comparecencias, en una reunión a puerta cerrada mantenida hoy, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

PUBLICIDAD

Mazón, que continúa siendo diputado del Partido Popular y que ha sido convocado para las 11.00h del próximo 21 de septiembre, ya se personó en la Cámara baja en noviembre de 2025 y tendrá ahora que responder de nuevo a más preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios en la sesión de la mañana de la comisión. EFE