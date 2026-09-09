La Junta activa en Almería la preemergencia por el riesgo de graves inundaciones

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Almería, 9 sep (EFE).- La Junta de Andalucía ha activado a las 20:32 horas de este miércoles la fase de preemergencia, correspondiente a la situación operativa 0 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), en la provincia de Almería ante las previsiones meteorológicas adversas para las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo hasta las 04:00 horas un aviso de nivel naranja por fuertes lluvias focalizado en la comarca del Levante almeriense, donde se prevén precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en el plazo de tan solo una hora.

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Además de este nivel de alerta, las autoridades meteorológicas confirman que permanecen vigentes diversos avisos de nivel amarillo debido al riesgo de tormentas que afectarán al Levante almeriense, a la comarca del Poniente y a la propia Almería capital.

Esta fase de preemergencia o situación operativa 0 se caracteriza por el establecimiento de un seguimiento constante y exhaustivo del fenómeno meteorológico y de todas las predicciones disponibles.

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Desde el servicio de emergencias se mantiene un seguimiento permanente de la situación y se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución.

Así mismo, se insta encarecidamente a seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y las informaciones procedentes de fuentes oficiales para evitar la difusión de falsos rumores.

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El 112 aconseja, en los desplazamientos por carretera, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe intentar atravesar con un vehículo una zona inundada o una balsa de agua, ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el automóvil.

Igualmente, se recomienda evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles durante los momentos de mayor intensidad de precipitaciones y consultar el estado de las vías. En zonas rurales, es vital alejarse de los cauces de ríos, arroyos, ramblas y zonas bajas, incluso si no llevan agua, ante posibles crecidas repentinas, y evitar estacionar cerca de estos puntos.

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En las viviendas ubicadas en áreas susceptibles de inundación, la recomendación pasa por retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la fuerza del agua y evitar bajar a sótanos, garajes y zonas bajas si existe riesgo de anegación.

Si una tormenta sorprende en el exterior, se debe evitar permanecer en zonas elevadas, bajo árboles aislados o cerca de estructuras metálicas, postes y tendidos eléctricos, siendo lo idóneo buscar refugio en un edificio o en un vehículo cerrado, entre otras recomendaciones. EFE

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mma/plv