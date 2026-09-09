Jueves, 10 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES

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Redacción deportes. Tres campeones de Europa, el Bayern de Múnich, el Manchester United y el PSV Eindhoven, entran en liza este jueves en la presente edición de la Liga de Campeones. Se estrenan ante el Bodo Glimt, Sabah y Shaktar Dontsk, respectivamente, en una jornada en la que también juegan Fenerbahce y Roma y Slavia Praga y Lens.

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FÚTBOL LALIGA FICHAJES

Madrid. Javier Tebas y Javier Gómez, presidente y director general corporativo de LaLiga, presentan este jueves a las 18.30 horas en la sede del organismo los límites de coste de plantilla deportiva una vez terminado el periodo de fichajes de verano.

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TENIS ABIERTO DE EE.UU.

Nueva York. La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita, se enfrenta a la estadounidense Jessica Pegula en la primera semifinal del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York, mientras que la segunda la disputarán la kazaja Elena Rybakina, que será a partir del lunes la nueva número uno del mundo, y la ganadora del duelo entre la rusa Mirra Andreeva y la estadounidense Coco Gauff.

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CICLISMO LA VUELTA

Jerez de la Frontera (Cádiz). La gran ronda española vive una de sus etapas decisivas: una contrarreloj, de 32,1 kilómetros prácticamente llanos, entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Información de Carlos de Torres.

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BALONCESTO MUNDIAL 2026

Berlín. Con energías renovadas tras dos días de descanso por su clasificación directa para cuartos de final, la selección española se juega este jueves (20.45 CET, -2 GMT) una plaza en las semifinales del Mundial femenino de Berlín frente a la ganadora del cruce Italia-Australia. También se juegan las eliminatorias de cuartos Bélgica-Alemania, Estados Unidos-Hungría y Francia-China. Por Julia López

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de F1 y que se disputa en el Madring de Madrid. Información de Adrián R. Huber y Óscar Maya.

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- Acto de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre Sostenibilidad como pistoletazo de salida del Gran Premio de España de F1, con representantes del Ayuntamiento, la Comunidad, Madring (IFEMA), la Comisión Europea, Fórmula 1, DHL y escuderías como Audi, Cadillac, McLaren, Mercedes y Aston Martin, entre otros (09.30. Palacio Municipal de Congresos de Madrid, junto al nuevo circuito Madring).

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BALONCESTO

- Mundial femenino, en Berlín (FOTO). Cuartos de final: España-Italia/Australia, China-Francia, Bélgica-Alemania y Estados Unidos-Hungría. Información de Julia López e Ivone Palenzuela.

- Torneo Costa del Sol. Unicaja-La Laguna Tenerife, en Rincón de la Victoria (Málaga) (20.00).

- Liga Catalana. Fiatc Girona-iLerna Lleida (18.30) y Barça-MoraBanc Andorra (21.00). Palau d’Esports Catalunya.

- Presentación del base argentino internacional Juani Marcos como jugador del UCAM.

- Presentación de Adam Somogyi como jugador de Surne Bilbao (11.15).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. Última hora de los partidos de la 1ª jornada Dicorpebal Logroño La Rioja-Barça y Fraikin Granollers-Frigoríficos del Morrazo.

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CICLISMO

- La Vuelta a España (hasta el 13). 18ª etapa. El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, contrarreloj de 32,1 km. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

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FÚTBOL

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO): Fenerbahce-Roma y PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (18.45) y Como-RB Leipzig, Bayern Múnich-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah y Slavia Praga-Lens (21.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 5ª jornada.

. Previa del Sevilla-Valencia.

- LaLiga Hypermotion. 5ª jornada. Previa del Burgos-Ceuta.

- Javier Tebas y Javier Gómez, presidente y director general corporativo de LaLiga, presentan los límites de coste de plantilla deportiva una vez terminado el periodo de fichajes de verano (18.30. Sede de LaLiga. C/Torrelaguna, 60)(FOTO)(VÍDEO).

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- El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, participa en la presentación del encuentro internacional entre España y la República Checa que se disputará en Oviedo el próximo 3 de octubre. Carlos Tartiere, 12.00 (FOTO)

- Mundial femenino sub-20, en Polonia: Corea del Norte-Costa Rica (15.00), España-Nueva Caledonia (15.00) y Colombia-Portugal (18.00).

- Renovación del acuerdo de patrocinio entre Luckia y LaLiga, con presencia de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y José González, de Luckia, así como Joan Capdevila, embajador de LaLiga (11.30. Sede de Luckia en A Coruña).

- Sorteo de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, en Las Rozas (13.00).

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FÚTBOL PLAYA

- Liga Europea, en Viareggio, (Italia). España-Bielorrusia (16.45) masculino y España-Italia femenino (18:00)

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de Irlanda, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg (hasta 13).

- Previa de la Solheim Cup, que se juega de viernes a domingo en el Bernardus Golf de Cromvoirt (Países Bajos) con dos españolas; Carlota Ciganda y Julia López.

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de San Marino, 14ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. (FOTO)

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NATACIÓN

- Europeos de natación paralímpica, en Kocaeli (Turquía) (hasta 12).

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POLIDEPORTIVO

- Final de la Copa del Mundo de Paddle Slalom en La Seu d'Urgell, en el Parc Olímpic del Segre (hasta 13). De clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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TENIS

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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WATERPOLO

- Rueda de prensa de presentación de la campeona olímpica Maica Garcia como nueva jugadora del Sant Andreu. Piscina Pere Serrat de Barcelona, 11.00.

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