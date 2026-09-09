José Luis Mendilibar es destituido del Olympiacos griego

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Atenas, 9 sep (EFE).- El técnico español José Luis Mendilibar ha sido destituido este miércoles del Olympiacos griego, informó en un comunicado el equipo de El Pireo.

"OLYMPIACOS FC anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar", señaló el equipo y añadió que "el aprecio, el respeto y el cariño de la familia del Olympiacos lo acompañarán siempre".

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En el comunicado, el club rojiblanco menciona que con el técnico español, de 65 años, el Olympiacos ganó la Liga Conferencia de la UEFA en 2024, la primera copa europea que ganó un club griego, además de un triplete (liga, copa y supercopa griega) la temporada 2024-2025.

Por eso, señalan los de El Pireo en el comunicado, Mendilibar "ocupará siempre un lugar especial en el panteón de la historia del OLYMPIACOS".

No obstante, el club, añade que en el fútbol "hay ciclos que finalmente se cierran".

El despido de Mendilibar, que fue fichado por el Olympiacos en febrero de 2024 y tenía un contrato hasta junio del próximo año, viene después de que los rojiblancos empataran fuera de casa con el Volos FC para la tercera jornada de la liga griega.

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La temporada pasada los de El Pireo terminaron segundos en la liga griega, detrás del campeón AEK de Atenas, y también fueron eliminados de la Copa de Grecia.

El Olympiacos es el equipo griego más galardonado ya que cuenta con 48 títulos de la liga griega y 29 copas de Grecia.

Mendilibar tiene una larga trayectoria como técnico ya que ha entrenado equipos como el Real Valladolid, Osasuna, Levante, Deportivo Alavés y el Sevilla FC, antes de tomar las riendas del Olympiacos. EFE

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