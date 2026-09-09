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Janira, la joven gitana que inicia la universidad con un sueño: "Quiero trabajar en la UE"

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 9 sep (EFE).-  A sus 18 años, Janira Puig empezará este curso el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con un doble objetivo: representar al pueblo gitano y, en un futuro, contribuir al desarrollo de políticas europeas sobre medio ambiente e inclusión.

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"Quiero trabajar para la Unión Europea (UE), ser una persona formada, que domine idiomas y que guíe proyectos que acaben con las desigualdades", cuenta a EFE esta joven gitana, que afronta su nueva etapa estudiantil con la ambición de construir su propio futuro y, al mismo tiempo, ser un referente para quienes vienen detrás.

Su madre no pudo estudiar de pequeña por dificultades económicas. Por ello, desde que Janira era niña, le inculcó la importancia de la formación, la disciplina y la constancia.

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"Nunca ha sido muy recta conmigo. Siempre me ha dejado que yo sola sea responsable y estudie por mí misma. Ahora tengo la motivación personal de estudiar, ser profesional, pero también la de representar a mi pueblo", subraya la joven de Cambrils (Tarragona).

Ella es una de los 23 jóvenes gitanos que este curso empiezan sus estudios universitarios mediante la Estrategia catalana del pueblo gitano 2026-2036, una nueva hoja de ruta que busca disminuir las desigualdades sociales, económicas y el abandono escolar que afecta a la comunidad.

Durante sus años en la escuela, Janira echó en falta tener un referente gitano que le allanara el camino hacia la universidad, una vía que a menudo parece inaccesible para la comunidad y que, explica, requiere de un mayor acompañamiento y menos estereotipos.

"A veces he escuchado comentarios como que no me lo merezco o que es una ventaja que no debería tener porque todos se esfuerzan por igual", lamenta la estudiante tarraconense.

"Para responder a estas personas, me hubiera gustado tener un apoyo porque son comentarios inconscientes, pero que pueden herir realmente", añade Janira.

Otro beneficiado por este proyecto es Juan José Pisa, que a los 13 años compaginaba las clases con las tareas en la parada del mercado que regentan sus padres.

"En mi casa no se le daba peso a la formación, valía más ir a trabajar", relata el joven de 35 años, quien a pesar de ello optó por estudiar y actualmente trabaja como celador y está a punto de iniciar el primer curso de Enfermería en la Universidad de Barcelona (UB).

Siendo el mayor de nueve hermanos, Juan José espera que su ejemplo sirva para motivar a los más pequeños: "Aunque no lo vean ahora, siempre les estoy inculcando que sí que se puede y que si yo puedo hacerlo, ellos también. Estoy muy orgulloso de ellos porque sé que van a seguir mis pasos", destaca el futuro enfermero.

Janira y Juan José son dos ejemplos de la veintena de estudiantes gitanos que este curso iniciarán su etapa universitaria a través de la Estrategia catalana del pueblo gitano, que han elegido carreras de ámbitos tan variados como Medicina, Biotecnología, Criminología, Educación Social o Comunicación Audiovisual.

"Vamos a trabajar en este curso para establecer un programa de mentoría académica para estos jóvenes y no tan jóvenes, ya que hay estudiantes que iniciarán sus estudios con 18 y otros con 35", sostiene la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

La consellera recuerda que existen distintas vías para formarse que no implican acabar el bachillerato y entrar a la universidad o adentrarse directamente en una carrera.

"Tenemos caminos como las microcredenciales, con una oferta de hasta 400 cápsulas de formación, de entre 30 y 150 horas, con una gran diversidad de formación para conectarnos muchísimo mejor con la necesidad real y ajustar la oferta con la demanda", agrega.

Por su parte, el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, remarca otras metas como reducir el "alto absentismo de los jóvenes gitanos en secundaria" y generar un "efecto de capilaridad" en su entorno, familia y en general el pueblo gitano. EFE

(Vídeo)

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