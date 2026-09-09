Italia, a un paso de los octavos ante Nueva Zelanda y Ecuador no puede con Francia (2-3)

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Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- La selección de Italia ganó este miércoles a la de Nueva Zelanda por 3-0 y se clasificó matemáticamente para los octavos de final del Mundial sub-20 de Polonia, mientras que Ecuador cayó ante Francia por 2-3 y tendrá que seguir peleando para conseguir su objetivo.

Ghana, que se estrenó con derrota frente a las ecuatorianas (0-3), consiguió este miércoles su primera victoria en el torneo. El conjunto africano resolvió el encuentro ante la República de Corea del Sur en la segunda mitad, después de la primera sin goles (3-1).

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En el minuto 52, Sarah Nyarko abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que puso a Ghana por delante (1-0). La ventaja aumentó apenas tres minutos después. Ivy Osei Owusu recibió dentro del área y superó a la guardameta surcoreana para establecer el 2-0 en el marcador.

El 3-0 llegó en el minuto 84 con un tanto en propia puerta Nam Seungeun. El combinado surcoreano recortó distancias en el descuento estableciendo Beom Ye-ju el 3-1 defintivo

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Francia cerró el grupo C con la remontada ante Ecuador por 3-2. Se adelantaron las ecuatorianas en el minuto 10 gracias a Evelyn Burgos. Justin Rouquet estableció la igualada de penalti y de nuevo tomaron ventaja las americanas con un tanto de Fiorella Pico también desde el punto de penalti.

Nada más reanudarse el partido, Aude Bizet subió el 2-2 al marcador y su compañera Landryna Lushimba sentenció el partido a favor de Francia en el minuto 87.

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Con la victoria, Francia se coloca primera del Grupo C con cuatro puntos, seguida de Ecuador, con tres al igual que Ghana y cierra el grupo Corea del Sur con cero.

Por su parte, Italia logró la victoria por 3-0 ante Nueva Zelanda en un partido que dominó y terminó resolviendo en los minutos finales. Rosanna Ventriglia abrió el marcador con dos goles prácticamente consecutivos, en los minutos 78 y 83. Ya en el tramo final, Karen Appiah puso la guinda al marcador con el definitivo 3-0 en el minuto 89.

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Japón y Estados Unidos firmaron el empate por 2-2. Se adelantó Estados Unidos gracias a Ainsley McCammon en el minuto 35 (0-1), mientras que la japonesa Natsumi Tago en el minuto 74 firmó el empate (1-1).

Un minuto después la estadounidense Alex Buck volvió a adelantar a su país (1-2), pero poco duró la alegría cuando en el minuto 83 de partido Konoha Nakamura puso el empate a dos y sentenció el partido.

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El conjunto italiano se clasificó matemáticamente a los octavos de final, al ser primera del Grupo D con seis puntos, tras dos victorias consecutivas, seguido de Japón con cuatro, Estados Unidos quedó tercera con 1 punto y Nueva Zelanda, cuarta con cero. EFE