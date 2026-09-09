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Illa llama a erigir un "frente unitario" catalanista y democrático como en la Transición

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho este miércoles un llamamiento a erigir un "frente unitario" catalanista y democrático como en la Transición y ha remarcado que "la catalanidad se ensancha cuando se construye de forma diversa, abierta y plural".

El Auditorio de Can Massallera de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha acogido el acto conmemorativo del 50.º aniversario de la histórica Diada de 1976, que reunió a miles de personas en este municipio del Baix Llobregat, en la primera gran celebración pública del 11 de septiembre tras el final de la dictadura franquista.

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En aquella multitudinaria manifestación, celebrada en la plaza de Catalunya de Sant Boi, después de que las autoridades impidieran que la movilización tuviese lugar en la ciudad de Barcelona, se coreó un lema unitario: "Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía".

"La democracia la ganó la gente", ha destacado Illa, que ha puesto en valor el "espíritu unitario" que tiñó la Diada de 1976, en la que "había una voluntad que no cabía en unas siglas" para poner fin a "40 años de dictadura y abrir paso a la democracia".

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Aquella "Diada de unidad" entre demócratas, según Illa, debería poder repetirse ahora, en pleno auge de la extrema derecha, con un espíritu "integrador en las formas, firme en las convicciones y abierto a todos los que quieran sumarse".

Así, ha apostado por "confeccionar, hoy como entonces, un frente unitario que encarne los valores catalanistas y democráticos" y ha advertido de que "lo que refuerza a Cataluña no es cerrarse ni empequeñecerse".

"Quienes no entiendan el binomio 'Cataluña-democracia' están condenados a fracasar", ha sentenciado Illa en su intervención.

El acto, conducido por los periodistas Manuel Campo Vidal y Àngels Barceló, ha comenzado con la grabación en catalán de la crónica de Ràdio Barcelona de la Diada de Sant Boi y, posteriormente, la Coral Sant Jordi ha interpretado de 'El Cant de la Senyera'.

También ha intervenido Miquel Roca, histórico dirigente de Convergència y uno de los 'padres' de la Constitución, que ha ensalzado el valor de "la unidad en la lucha por la libertad" que caracterizó aquellos tiempos: "El respeto de la diversidad es la fuerza de la unidad", ha recalcado.

Tras la dictadura, ha recordado, había consenso en proclamar que "Cataluña somos todos" y en lanzar un "mensaje integrador de una Cataluña diversa que necesita de toda su gente para hacer frente" a los retos de futuro: "Para nuestra lucha, Cataluña nos necesita a todos", ha insistido.

La alcaldesa de Sant Boi -ciudad donde se encuentra la tumba de Rafael Casanova- y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha tomado también la palabra para reivindicar el "espíritu del 76", cuando "el deseo compartido de libertad estaba por encima de las diferencias" políticas entre partidos.

Moret ha recetado "diálogo, cultura del acuerdo y respeto" para afrontar la actual "emergencia democrática y moral", frente a los "discursos involucionistas y autoritarios" que plantean un "retorno a tiempos oscuros". EFE

(Foto) (Video)

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