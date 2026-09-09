Hoy será noticia. Jueves, 10 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La crisis de Ceuta da un nuevo giro con los avisos del CNI

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Madrid (EFE).- El debate político y la investigación judicial por la crisis de Ceuta ha dado un nuevo giro al conocerse que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno español de una convocatoria en redes para entrar en la ciudad autónoma justo un día antes de que se produjera la llegada masiva de migrantes y de que, a posteriori, la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad señalaran en varios informes la pasividad de Marruecos.

El Gobierno asegura que "las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva" de migrantes a Ceuta, sino que informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.

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AÑO JUDICIAL

La ley de nietos y la crisis en Ceuta enturbian el acto de apertura del año judicial

Madrid (EFE).- El rey Felipe VI preside este jueves el acto de apertura del año judicial, una vez más rodeado de polémicas tras la reciente decisión del Supremo que ha suspendido las altas en el censo electoral por la ley de nietos y la investigación de la crisis migratoria en Ceuta, que ha erosionado aún más la relación entre el Gobierno y los jueces.

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Como es tradición, el Salón de Plenos del Supremo acogerá el acto más solemne del año en los tribunales con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

CASO LEIRE

El exdirector de la Guardia Civil señalado por presiones a la UCO declara en el caso Leire

Madrid (EFE).- Leonardo Marcos, el exdirector de la Guardia Civil a quien un mando atribuyó presiones, declara este jueves ante el juez que investiga las supuestas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear causas judiciales y desacreditar a la UCO, responsable de varias investigaciones que afectan al PSOE.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ayer interrogó a la gerente del PSOE, sigue así con sus pesquisas para dilucidar los supuestos movimientos de Leire Díez, centrándose en una de sus vertientes: las presuntas actuaciones para desacreditar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar diversas causas contra el entorno de Pedro Sánchez.

ESPAÑA SÁHARA

El Congreso vota la nacionalidad saharaui con la crisis ceutí y la ley de nietos de fondo

Madrid (EFE).- El pleno de Congreso aprobará este jueves, salvo sorpresa de última hora, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, y lo hace en medio de la crisis de Ceuta, con la vista puesta en Marruecos, y la polémica por la ley de nietos.

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Verá así la luz una ley que ha permanecido arrinconada durante más de un año, debido, de acuerdo con sus promotores, a la falta de voluntad del Gobierno por ponerla en marcha.Ni el PP ni Junts, que se abstuvieron en la votación del dictamen, han adelantado el sentido de su voto hoy, pero todo indica que mantendrán la misma posición, mientras que Vox votará en contra como ya hizo el pasado 23 de julio, cuando logró el apoyo de la mayoría de los grupos en la comisión de Justicia.

PREVENCIÓN SUICIDIO

Lanzan la campaña 'La última foto' en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Madrid (EFE).- 'La última foto' es la campaña que lanza este jueves, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la iniciativa Hablar Salva, que recoge historias reales, fotografías y vídeos de personas que se han suicidado.

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Dirigida por el cineasta Santiago Zannou, 'La última foto' muestra esas últimas fotografías o vídeos de personas que al poco tiempo se quitaron la vida. Según explican sus responsables en un comunicado de prensa, se invita así a "romper con el mito de cómo debe verse o actuar alguien en riesgo". Hablar Salva es una iniciativa de Vicky Nieto, una madre que perdió a su hijo de 24 años y que decidió "actuar para romper un tabú que sigue costando vidas", y esta campaña es una reacción "silencio y la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a la sociedad".

ROBOS MUSEOS

Cultura se reúne este jueves con las comunidades y la Policía tras últimos robos en museos

Madrid (EFE).- El Ministerio de Cultura se reúne este jueves con las comunidades autónomas y la Policía Nacional para abordar la seguridad en los museos tras los robos perpetrados este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en el Museo de Albacete y en el Museo de Villena (Alicante).

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El encuentro, confirmado a EFE por fuentes de este ministerio, llega tras el llamamiento hecho por su titular, Ernest Urtasun, a raíz de la última sustracción, en la que el pasado 27 de agosto tres encapuchados se hicieron con gran parte del llamado Tesoro de Villena. Un informe de Europol había advertido previamente de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, piedras preciosas y antigüedades por su facilidad para colocarlas en el mercado ilegal.

FLAMENCO BIENAL

La Bienal de Flamenco de Sevilla comienza este jueves con una gala que se retrotrae a 1926

Sevilla (EFE).- La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla echa a andar este jueves con una gala de cante y baile en la plaza de toros de la Real Maestranza en la que reivindica los orígenes de este arte patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en los circuitos de masas en 1926.

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Acompañado por las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal, José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perete y Manuel de la Tomasa, el Ballet Flamenco de Andalucía abrirá en esta gala la Bienal, que se celebrará hasta el 3 de octubre, con un programa que incluye 72 espectáculos, de los que 52 han sido expresamente creados para esta XXIV edición.

MADRID FÓRMULA 1

Madrid se prepara para acoger la Fórmula 1

Madrid (EFE).- Madrid se prepara para vivir este fin de semana un acontecimiento inédito en la ciudad con el Gran Premio de España de Fórmula 1. Una carrera que se celebrará en un circuito urbano que se ha habilitado en el entorno del recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas y al que solo se podrá llegar en transporte público.

La restauración en Madrid espera a los miles de aficionados que llegan este fin de semana para disfrutar del Gran Premio de España de Fórmula 1 con menús y cócteles inspirados en el glamour de este deporte, la exhibición de un coche monoplaza y obsequios especiales.

EL TIEMPO

Jueves de tormentas en el sureste y Baleares y caída de temperaturas en el sureste e islas

Madrid (EFE).- Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el sureste peninsular y Baleares de madrugada y a primeras horas, rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, subida de las máximas en las montañas del norte peninsular y descensos notables en el Alborán, tercio sureste e islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada marcada por cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque a primeras horas persistirá la inestabilidad en el este peninsular y Baleares; también se prevén intervalos nubosos en el noroeste y sureste. Posibles bancos de niebla matinales en el norte y sureste peninsular, así como en el prelitoral mediterráneo.

EFE

fp