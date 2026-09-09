Giuliano: “Tenemos que seguir ajustando cosas”

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- Giuliano Simeone, extremo del Atlético de Madrid, admitió este miércoles, tras la derrota por 2-1 contra el Liverpool en la Liga de Campeones, que su equipo tiene que “seguir ajustando cosas”.

“Estamos tristes por la derrota, pero sabíamos que era un campo muy complicado. También estuvimos acá el año pasado. Tenemos que seguir corrigiendo cosas como equipo y ver las cosas también positivas que hicimos, más que naca creo que en el primer tiempo, que el equipo se sintió cómodo. Tenemos que seguir ajustando cosas”, dijo a ‘Movistar’.

PUBLICIDAD

“El primer tiempo creo que nos sentimos muy cómodos con la pelota, teníamos mucha energía, pudimos salir, presionarles y eso es lo que estamos buscando. Tenemos que seguir y corregir esos errores”, abundó.

Y concluyó: “De eso también se trata el fútbol, de errores y detalles. Hay que corregir los errores, seguir como equipo trabajando y pensar en lo que viene”. EFE

PUBLICIDAD