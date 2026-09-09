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España se cita con Australia por un puesto en las semifinales

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(Actualiza con el rival de España en cuartos: Australia)

Berlín, 9 sep (EFE).- España jugará los cuartos de final del Mundial de Berlín este jueves 10 de septiembre (20.45 CET, -2 GMT) contra la selección de Australia, tras derrotar estas últimas a Italia en el último partido de octavos de final.

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La selección española, que ya está entre las ocho mejores del mundo, afrontará los cuartos con energías renovadas tras dos días de descanso. El equipo de Miguel Méndez terminó primero del grupo A, con dos victorias (ante Alemania y Japón) y una derrota (contra Mali), y accedió directamente a la siguiente ronda, evitando así disputar el siempre peligroso 'play-in'.

En el último choque ante las niponas, la joven base Iyana Martín volvió a brillar y fue la jugadora más decisiva del combinado nacional. De hecho, se convirtió en la primera jugadora menor de 21 años que sumaba más de 20 puntos en dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo.

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Su desparpajo y liderazgo, unido a su gran conexión con su amiga Awa Fam (doble-doble ante Japón y MVP en el debut), ilusiona a una selección que aspira a colgarse una medalla en este Mundial de Berlín.

Precisamente, el crecimiento de las jóvenes en un escenario de máxima exigencia, unido al liderazgo de las más veteranas como María Conde o Maite Cazorla, resultaron decisivos para que España volviese a dejar pinceladas de lo que es capaz, tras la inesperada derrota ante Mali.

Australia será el rival de España en cuartos tras derrotar a las italianas en octavos.

Un contrincante que el seleccionador Miguel Méndez definió como “jugadoras muy fuertes, muy parecidas de tamaño y con experiencia, muchas jugando en la WNBA y es un equipo muy duro físicamente”.

Las ‘Opals’ se impusieron a Italia en un final agónico, tras desperdiciar una ventaja de 25 puntos de diferencia. Eso sí, con una actuación sobresaliente de la joven Izzy Borlase (30 puntos), una de las revelaciones del torneo hasta ahora.

Sin embargo, no está confirmada la presencia de sus dos mejores jugadoras: Alanna Smith, de las Dallas Wings, tocada en el gemelo desde la primera jornada y la atlética pívot Ezi Magbegor, que cayó lesionada ante el conjunto transalpino.

La entrenadora Sandy Brondello también reservó en octavos su directora de juego principal, Jade Melbourne.

Las australianas, bronce en el pasado Mundial (2022) y bronce en los Juegos de París (2024), serán un duro oponente para España en su camino hacia las medallas.. EFE

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