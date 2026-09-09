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El jardín de las delicias de Duyos insufla brío a Dolores Promesas

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Inmaculada Tapia

Madrid, 9 sep (EFE).- El diseñador Juan Duyos ha presentado este miércoles una colección con la que insufla brío a Dolores Promesas, la firma nacida a comienzos de los dos miles que busca reflotar 'Heaven', su línea de invitada, con diseños sofisticados y la solvente costura del creador madrileño.

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La explanada del Museo Arqueológico de Madrid ha sido el lugar elegido por Duyos, un espacio lleno de emoción para él y en el que se ha inspirado para crear prendas en las que los destellos de las lentejuelas han brillado a la luz del sol y las joyas de Anton Heunis han sido el complemento perfecto.

"La mujer es siempre la que me inspira tanto las contemporáneas como las íberas o las egipcias", comenta sonriente a EFE en referencia a los objetos que alberga el museo, mientras detalla las 55 piezas que conforman 'Lola'.

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Para Duyos ha significado una satisfacción que su trabajo tenga como objetivo "reflotar una marca que conoces, que ya tiene una base de venta de industria potente", remarca recordando el momento en el que nació la firma que recuerda como "superilusionante, con un espíritu muy libre".

Su intención es que las fantasía se mezcle con piezas del día a día: "La riqueza está en intercambiar y combinar un vestido de fiesta con una gabardina", como ha demostrado con superposiciones en trajes sastre con minivestidos con transparencias en una propuesta muy femenina donde los vestidos amplios también han sido protagonistas de un desfile en el que la artesanía y la moda contemporánea se han dado la mano.

Las flores son el elemento conductor que marca las estructuras y las siluetas de los diseños bordados en tul, además de los complementos, un jardín del que brotan margaritas, rosas, faldas con escote clavel o peonías que representan a "los diferentes tipos de mujer que pueden vestir una misma colección".

Estampados que no conocen límites con bordados cuajados de brillos y que discurren por las mangas el cuerpo, pero que también se traslada a los patrones de faldas corola o volantes petunia en una paleta extensa de tonos como los malvas, naranjas o buganvilla. "Una explosión de energía y de felicidad, un despertar para dar placer a los sentidos".

No faltan las tradicionales camisetas con mensaje, como 'Wonder woman' o 'Love', que se combinan con tejanos con un toque sastre y raya diplomática, piezas más comerciales como un traje pijama, una chaqueta de lino o en 'tweed'.

"Nadie puede quedar indiferente", ha dicho sobre el trabajo realizado el diseñador, al que han acompañado y aplaudido amigos como el bailarín Antonio Najarro, Boris Izaguirre o Brianda Fitz-James Stuart. EFE

(foto) (vídeo)

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