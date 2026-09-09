Delia Fontcuberta conquista el oro y España suma nueve medallas en la tercera jornada

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La tercera jornada del Campeonato de Europa de natación paralímpica de Kocaeli (Turquía) concluyó con nueve medallas para la delegación española resumidas en un oro de Delia Fontcuberta, tres platas de Teresa Perales, Nahia Zudaire y Jacobo Garrido y cinco bronces de Nahia Zudaire, Enrique Alhambra, Emma Feliu, David Sánchez y Aitana Estrada.

En los 100 libre S3, Delia Fontcuberta se proclamó campeona con un tiempo de 1:51.08, mientras que Teresa Perales se colgó la medalla de plata con un registro de 2:00.99. La italiana Domiziana Mecenate completó el podio con 2:06.98.

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Nahia Zudaire consiguió dos medallas en la tercera jornada. La nadadora vasca fue bronce en los 100 braza SB7, con un tiempo de 1:36.60, en una prueba dominada por la rusa Mariia Pavlova por delante de la italiana Letizia Milesi, y posteriormente conquistó la plata en los 100 mariposa S8, en los que paró el crono en 1:22.62, solo por detrás de la rusa Viktoriia Ishchiulova y por delante de la eslovaca Alzbeta Kubova.

En los 100 libre S13, Enrique Alhambra logró la medalla de bronce con un tiempo de 53:70. El oro fue para el ruso Egor Shchitkovskii, mientras que el ucraniano Oleksii Virchenko se hizo con la plata.

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También hubo medalla para Emma Feliu en los 100 libre S13 femenino, donde la española fue tercera con un tiempo de 1:00.92. La italiana Carlotta Gilli se hizo con el oro y la irlandesa Roisin Ni Riain con la plata. Marian Polo terminó cuarta y Ariadna Edo fue octava.

En los 200 estilos SM6, David Sánchez logró la medalla de bronce con un tiempo de 2:57.28, en una prueba en la que se impuso el ruso Andrei Granichka. En la competición femenina, Aitana Estrada también subió al tercer cajón del podio con 3:26.33, mientras que Anna Saiz fue cuarta con 3:33.99. El oro correspondió a la alemana Verena Schott y la plata, a la irlandesa Dearbhaile Brady.

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En los 100 mariposa S9, Jacobo Garrido conquistó la medalla de plata con un tiempo de 1:00.91, por detrás del italiano Simone Barlaam y por delante del francés Hector Denayer.

Además, España concluyó en cuarta posición en el relevo 4x50 estilos 20 puntos, con un tiempo de 2:45.87. El equipo estuvo formado por Julia Castelló, Toni Ponce, David Sánchez y Marta Fernández y se quedó a las puertas del podio, que estuvo encabezado por Rusia, por delante de Italia y Ucrania.

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Tras tres jornadas de competición, España acumula 24 medallas en el Europeo: dos oros, diez platas y doce bronces. EFE