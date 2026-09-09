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Continúan las labores de extinción del incendio declarado en Santa María de la Alameda

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Madrid, 9 sep (EFE).- Los Bomberos de la Comunidad prosiguen durante la mañana de este miércoles con las "complicadas" labores de extinción del incendio declarado este martes, alrededor de las 16:00 horas, bajo el puente del Río Cofio, en el municipio de Santa María de la Alameda.

"Las labores de extinción han sido complicadas por las fuertes rachas de viento, de hasta unos 50 kilómetros por hora", ha destacado Almudena Viñas, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, quien ha añadido que la lluvia que está cayendo a primeras horas en la capital "favorece la extinción del incendio".

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Viñas, no obstante, ha resaltado que habrá que esperar "a las primas horas de la mañana, con la incorporación de los medios aéreos", los cuales podrán "ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder", puesto que se trata de un terreno "muy abrupto y puede ser peligroso para las dotaciones".

En el parte anterior, los Bomberos de la Comunidad de Madrid informaron de que durante la madrugada de este miércoles trabajaron sobre el terreno 15 dotaciones terrestres y cuatro vehículos de mando de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

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Este incendio obligó a confinar la población de La Paradilla y la urbanización La Estación por posible afección de humo, aunque horas más tarde fueron desconfinadas.

Además, las carreteras M-505, entre los municipios de Valdemaqueda y Santa María de la Alameda, así como la CL-505, a la altura de Las Navas del Marqués (Ávila) permanecen cortadas al tráfico. EFE

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