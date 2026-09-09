China y Australia logran los últimos pases a los cuartos de final en Berlín

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Berlín, 09 sep (EFE).- China y Australia se hicieron este miércoles con los últimos billetes para los cuartos de final de la Copa del Mundo de Berlín tras vencer a Puerto Rico y a Italia, respectivamente.

La victoria del conjunto asiático no estuvo clara hasta un último periodo en el que la aparición estelar de la pívot de las New York Liberty, Xu Han, decantó la balanza del lado chino (72-75).

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Pese a la derrota, la boricua Trinity San Antonio dejó la mejor actuación del día con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 5 robos para 35 de valoración.

Por su parte, Australia se llevó un duelo que llegó a ir dominando por 26 puntos pero que estuvo a punto de perder ante la épica remontada de Italia en el último cuarto.

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Con un parcial de 28-8, la selección dirigida por Andrea Capobianco se quedó a las puertas de culminar la hazaña. Francesca Pasa tuvo una bandeja para forzar la prórroga, pero erró y el triunfo cayó del lado australiano (80-82).

Con estos resultados se aclaran los últimos enfrentamientos de cuartos de este jueves: China se medirá a Francia (14:30 CET) y Australia será el rival de España (20:45).

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La jornada se abrirá con el Estados Unidos-Hungría (11:30), mientras que la anfitriona buscará el pase frente a Bélgica (17:45).

EFE

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