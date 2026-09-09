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Ángel Di María niega rumores de retirada: "Estoy disfrutando del fútbol argentino"

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Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El futbolista argentino Ángel Di María brindó una rueda de prensa este miércoles para negar los rumores sobre su retirada del profesionalismo, aseguró que está "muy feliz" de su actualidad en el club Rosario Central y que está "disfrutando del fútbol argentino".

"No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz, estoy disfrutando del fútbol argentino", dijo Di María a los periodistas en la sede de la institución de la provincia de Santa Fe donde regresó a mediados de 2025 proveniente del portugués Benfica.

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"Me quieren retirar", agregó en tono de broma el exjugador de la selección argentina, de 38 años, en referencia a las versiones que aseguraban que había decidido no continuar con su carrera tras la eliminación del 'Canalla' en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Corinthians de Brasil.

"La ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la misma que teníamos nosotros", dijo, y agregó que entiende las críticas de los fanáticos por el actual nivel del equipo, que marcha en el séptimo lugar del Grupo B del Torneo Clausura argentino.

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Definió a la Liga del Fútbol Profesional de ese país es "competitiva" y resaltó que la prensa local había destacado que por su nivel de juego, 'Fideo' mereció ser convocado para la Albiceleste para el Mundial 2026, y especificó que en la competencia local no es fácil llegar a "tres o cuatro partidos logrando victorias".

"Central está cada día más grande", y en su opinión eso genera que la hinchada quiera generar títulos, pero "a veces te levantás con el mal pie y las cosas no se dan".

Di María precisó: "Soy el primero que quiere ganar y el que no quiere perder a nada. Volví porque quiero seguir ganando cosas y metiendo a Central en copas".

Desde su vuelta al club en el que había debutado en 2006, el atacante logró que Rosario Central clasifique a la Copa Libertadores de 2026 y se consagró campeón anual de 2025, un título que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó al equipo que más puntos cosechó en la etapa de grupos de los Torneos Apertura y Clausura.

El 'Fideo' ha disputado 46 partidos desde su regreso al club azul y amarillo, marcó 16 goles y dio siete asistencias.

En su carrera además fue destacado jugador del Real Madrid (España), Juventus (Italia), Manchester United (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia), totalizando 859 encuentros, 213 tantos y 285 pases gol. EFE

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