39-28. Sergey Hernández proyecta el primer triunfo del Barça en la nueva 'Champions'

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El guardameta navarro Sergey Hernández, uno de los fichajes del Barça para esta temporada, impulsó este miércoles, con 21 paradas y rozando el 50 % de acierto, el primer triunfo del vigente campeón de Europa ante el Skanderborg Aarhus danés (39-28) en la nueva Liga de Campeones, que estrena una primera fase antes de la tradicional fase de grupos.

Además del portero, también se estrenó el otro fichaje azulgrana, el central islandés Janus Smarason, aunque sin el protagonismo ofensivo de Dika Mem, máximo goleador del conjunto de Carlos Ortega con siete tantos. El campeón europeo suma así sus dos primeros puntos y ya pone la mirada en su próximo compromiso, el jueves de la próxima semana en la pista del Montpellier francés.

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El Barça iniciaba la defensa del título frente a un debutante sin complejos, decidido a plantarle cara al campeón desde el primer ataque. Hansen se convirtió en el principal argumento ofensivo de los daneses, que encontraron en el extremo la fórmula para no perder la estela de un conjunto azulgrana que no terminaba de imponer su ritmo en los primeros compases.

Algo no terminaba de encajar en el campeón. La defensa, una de las grandes señas de identidad del Barça que levantó su decimotercer cetro europeo en Colonia, no imponía todavía su ley.

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El debutante resistía, el marcador no se rompía y cada intento de fuga encontraba respuesta. El cuadro nórdico alcanzó incluso el empate (8-8, min. 16), pero ahí se acabó buena parte de su resistencia. Las exclusiones empezaron a castigar a los visitantes, Sergey Hernández, en su estreno en el Palau, bajó la persiana y N’Guessan encontró la manera de hacer daño en las superioridades.

El Barça aprovechó el desconcierto para abrir una brecha que ya no volvería a cerrarse antes del descanso. El partido, hasta entonces apretado y sin dueño, comenzó a teñirse de azulgrana. El 18-13 con el que se llegó al intermedio no reflejaba todavía la mejor versión del campeón, pero sí dejaba una distancia considerable.

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Y ni el paso por vestuarios enfrió a Sergey Hernández. El guardameta navarro regresó dispuesto a prolongar su festival y siguió acumulando paradas de todos los ángulos y registros, incluidos los penaltis. A su recital bajo palos quiso sumarse también Dika Mem, que encontró en sus goles la otra vía para disparar al Barça y dejar el choque visto para sentencia (32-20, min. 45).

Con el primer triunfo ya en el bolsillo, Carlos Ortega, que estrenaba su renovación hasta 2031, pudo empezar a repartir esfuerzos y abrir la puerta a los menos habituales. Elderaa, San Felipe y los hermanos Djordje y Petar Cikusa tomaron el relevo, con este último dejando destellos de su talento para mantener a raya cualquier intento de reacción danesa hasta el 39-28 definitivo.

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-Ficha técnica:

39 - Barça (18+21): Hernández (1); Barrufet (3, 1p), Janc (3), Mem (7), Fàbregas (5), Carlsbogard (1) y Petar Cikusa (6), -siete inicial- Hallgrimsson (p.s), Smarason (1), Fernández (3, 1p), N’Guessan (3), Sola (-), Elderaa (1), San Felipe (1), Frade (3) y Djordje Cikusa (1).

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28 - Skanderborg Aarhus (13+15): Petersen; Laerke (8), Hansen (5), Sogaard (3), Kristjánsson (2), Cieslak (3) y Soberg (1), -siete inicial-, Dahlgaard (1), Jensen (3), Bonefeld (-), Dreyer (-), Brandbyge (-), Bruun (2), Rasmussen (-), Olsson (-) y Poulsen (-).

Parciales cada cinco minutos: 2-1, 5-3, 8-7, 10-8, 14-10, 18-13 (descanso), 22-15, 27-18, 32-20, 34-22, 37-25 y 39-28 (final).

Árbitros: Tanja Kuttler (GER) y Maike Merz (GER). Mostraron tarjeta amarilla a Djordje Cikusa (min.22) por parte del Barça y al técnico Soren Fisker (min.24) por parte del Skanderborg Aarhus. Excluyeron dos minutos a Djordje Cikusa (min.26) por parte del Barça y a Tobias Soberg (min.18), Morten Dahlgaard (min.19) y Christoffer Dreyer (min.22) por parte del Skanderborg Aarhus.

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Incidencias: Primera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones 2026-2027 disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 1.136 espectadores. Los jugadores del Barça ofrecieron a su afición el reciente título de campeones de la Supercopa Ibérica.EFE

avm/jl

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