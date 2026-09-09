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3-1. Un hat-trick de Demirovic le da la victoria al Stuttgart

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Berlín, 9 sep (EFE).- El Stuttgart debutó este miércoles en la Liga de Campeones con una victoria ante el Viking Stavanger noruego por 3-1 gracias a un hat-trick de Ermedin Demirovic en la primera parte.

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El primer tiempo tuvo una fase vertiginosa, con tres goles en escasos doce minutos en un intercambio de golpes en el que, gracias a Demirovic, el Stuttgart se llevó la mejor parte.

Demirovic abrió el marcador en el minuto 20, con un remate dentro del área pequeña a buen centro desde la izquierda de Angelo Stiller. Era la primera buena ocasión del Stuttgart, que hasta ese momento había sufrido mucho para llegar al remate ante un rival bien pertrechado atrás.

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No obstante, la esperanza de que con el primer gol despejaba el camino pareció ahogarse cuando, apenas dos minutos después, Zlatko Tripic empató con un remate con la pierna zurda a pase de Björdal.

El empate, sin embargo, no duró mucho. Otra vez Demirovic, en el minuto 26, puso en ventaja al Stuttgart tras un pase filtrado por Deniz Undav.

A partir de ese momento, el Stuttgart pareció ganar confianza y en el minuto 32 Undav y Demirovic volvieron a asociarse para que éste definiera con un remate desde el punto de penalti.

En la segunda parte, el Viking luchó por descontar pero el Stuttgart estuvo más cerca del cuarto que los noruegos del segundo.

Undav tuvo varias buenas ocasiones, la mejor de ellas ya en el descuento con un disparo desde corta distancia que se estrelló contra el poste.

Es la primera vez en la historia que el Stuttgart logra empezar con una victoria su andadura en la Liga de Campeones.

Ficha técnica:

3 - Stuttgart: Bredlow; Jelttsch (Hendriks, min 71), Chabot, Mittelstädt (Al Dakhil min 86), Leweling (Vagnoman, min 62), Prömel. Stiller, Führich; Undav, El Khannous (Sauer, min 71), Demirovic (Pejcinov, min 62)

1 - Viking Stavenger: Östbo; Heggheim (H.Haugen, min 84), Stensness, Daland (Dalchener, min 62), K.Haugen (Auklend, min 71); Moi (Kvia-Egeskod, min 71); H. Björdal, Asklidsen, Bell (Betheim, min 62); Christiansen, Tripic.

Goles: 1-0: min 20, Demirovic. 1-1: min 22, Tripic. 2-1: min 26, Demirovic. 3-1: min 32, Demirovic.

Árbitro: Nenad Minakovic (Serbia).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la liga de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en la MHP Arena de Stuttgart.EFE

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