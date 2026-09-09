116-82. El Breogán tumba al Boca Juniors en el inicio del tercer cuarto

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Lugo, 9 sep (EFE).- El Río Breogán cerró la pretemporada con una contundente victoria ante el Boca Juniors (116-82), en un partido que desniveló en el inicio del tercer asalto con un parcial 21-6 que dejó sin respuesta al conjunto argentino, de gira por España para preparar la Copa Intercontinental Fiba 2026 que disputará entre el 22 y el 27 de septiembre en China.

La primera parte estuvo marcada por la igualdad en el electrónico y el desacierto desde la línea de tres puntos de ambos equipos -6 triples de 18 intentos del Breogán y 5 del vigente campeón de la Basketball Champions League Américas en los mismos tiros-.

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Luis Casimiro reservó al base estadounidense Raris Bolton para la fase previa de la Liga de Campeones, pero ya dio muchos minutos a los croatas Danko Brankovic Dominik Mavra, quienes se habían perdido parte de la pretemporada por estar concentrados con su selección nacional.

Precisamente la conexión croata -asistencia de Mavra y mate de su compañero- permitió al Breogán despegarse en el electrónico en el inicio del tercer cuarto, después de un parcial 7-0 de salida en apenas un minuto.

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El técnico argentino, Nicolás Casalánguida, pidió tiempo muerto. Su equipo mejoró en ataque, pero Peris y Brankovic mostraron su muñeca desde la línea de tres puntos. La renta gallega era de 12 puntos (59-47), pero ni eso provocó que los celestes aflojaran su ritmo.

A Nicolás Casalánguida no le quedó otra opción que parar nuevamente el encuentro (67-49, min.25). El parón, no obstante, de poco sirvió porque los de Casimiro ya habían metido la sexta marcha.

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Ficha técnica:

116.- Río Breogán (24+22+31+39): Tevin Brown (15), Mavra (15), Peris (8), Andric (11) y Brankovic (16) -cinco inicial- Francis Alonso (17), Ilic (4), Aranitovic (18), Erik Quintela (2) Edgar Vicedo (1), Kasibabu (5) y Arteaga (4).

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82.- Boca Juniors (25+18+14+25): Micheal Warren (8), Kriss Helmanis (9), José Vildoza (6), Tomás Monacchi (4) y Leonardo Lema (14) -cinco inicial- Lucas Faggiano (4), Nicolás Stenta (15), Finetti (2), Petri (2), Agustín Barreiro (13) y Martín Cuello (5).

Árbitros: Carlos Cortés, Jorge Martínez e Iyán González.

Incidencias: Encuentro amistoso correspondiente al ‘Trofeo Lugo é Básket 2026’ disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. EFE

dmg/jl