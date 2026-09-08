We Are Spastor rediseña prendas del pasado con nuevos conceptos

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Madrid, 8 sep (EFE).- Sergio Pastor e Ismael Alcaina sustentan con ingenio y creatividad la firma We are Spastor, galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2026 por una trayectoria "valiente y honesta". Pasados los fastos del reconocimiento, vuelve a la carga con una nueva colección en la que confluye el simbolismo de un número: el 7.

Una propuesta en la que ahondan en su manera de entender la sostenibilidad con la reutilización de piezas que en otros momentos han desechado y en las que aplican una máxima: "la libertad de tocar" para comprobar la diversidad de tejidos con las que están confeccionadas, tanto lo que se ve como lo que construye su interior.

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Hay momentos en los que es inevitable pensar que hay conexiones que no se pueden explicar. El Ministerio de Cultura les comunicó que eran los ganadores del Premio Nacional el 7 del 7, y esta es la séptima edición en la que presentan una colección en Omoda Madrid es Moda.

Como no podía ser de otra manera son siete las prendas que exhiben en la planta alta de un parquin, una 'performance' en la que cada traje es una expresión de personalidad, no les gusta "apabullar" con colecciones gigantescas, "seleccionamos para poder explicar", indican.

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Alejados de las tendencias y abrazando su historia en la que apuestan por creaciones singulares, han realizado una recopilación de piezas que habían presentado en 2007 (otra vez el 7) para recontextualizarlas "en el hoy", explican a EFE Sergio Pastor (Girona, 1975).

Una reedición contemporánea en la que no faltan detalles de costura como los bolsillos en pasamanería, costuras impecables, un traje con pantalón 'pijama' con botones delanteros y trabillas para ajustarlo, acompañado con fajín de nailon deportivo.

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"Hemos tratado de visualizar cómo nuestros hombres llevarían estas prendas de una manera libre y sencilla". Reconocen que cuando la moda estaba dividida en dos códigos muy establecidos, su visión cosmopolita no fue muy entendida, ahora que han saltado por los aires, todo ha cambiado.

Su ética con la sostenibilidad en la moda les lleva a combinar tejidos primitivos con forros nude para crear un efecto transparencia.

En nuestras prendas "todo es muy sutil, lo que parece desnudez, en realidad nunca se muestra", comentan sosteniendo una camiseta calada.

Tres de las piezas son muy especiales porque están confeccionadas en 1995, "creadas por Sergio cuando yo aún no formaba parte de la firma", detalla Ismael Alcaina (Barcelona, 1975).

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Esperan que cuando el público visite la exposición este martes en Garage Ingemotion "pueda entender lo complejos que podemos ser algunos creando", comentan mientras muestran unas cintas de mohair conseguidas en Grecia o el detalle de cada uno de los cinturones realizado en un taller italiano. EFE

(foto)