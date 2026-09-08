Espana agencias

Vozinha, tras nominación a mejor portero: “no es solo mía, llevo conmigo a Cabo Verde”

Guardar

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ reaccionó este martes a su nominación al Balón de Oro 2026 como mejor portero de la cual aseguró que "no es solo mía, llevo conmigo a Cabo Verde", tras la publicación de su nombre en la lista de candidatos al premio Yashin.

"Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer", escribió en su perfil de Instagram el guardameta, que tras el Mundial está jugando en Chile con Colo Colo.

PUBLICIDAD

El futbolista de 40 años mostró su emoción por la distinción en su mensaje en el que dijo que "hay momentos que parecen demasiado grandes... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras".

El guardameta apareció este martes en una lista para el galardón que comparte con el campeón del mundo con España Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea) y el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid.

PUBLICIDAD

"Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo", expresó.

'Vozinha' impactó al mundo con su actuación en el Mundial 2026 con la debutante selección africana, torneo en el que se convirtió en figura, luego de que alcanzaran la fase de los dieciseisavos de final en la que cayeron en un reñido duelo con Argentina.

El meta mantuvo a raya la ofensiva de España, a la que dejó sin goles en el primer partido de la fase de grupos, luego mostró condiciones en el 2-2 con Uruguay y en el empate a cero frente a Arabia Saudí, y finalmente ante la Albiceleste con la cual perdieron ajustadamente por 3-2.

Su actuación lo convirtió en mundialmente famoso y produjo que su perfil de Instagram alcanzara los casi 30 millones de seguidores.

"Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra.Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo", cerró.

Tras brillar en la Copa del Mundo, 'Vozinha' llegó a Colo Colo en lo que representa su primer gran fichaje en un equipo campeón de la Copa Libertadores (1991), al quedar libre de su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El club chileno también celebró la nominación a través de sus redes sociales con un posteo dedicado al jugador africano en el que destacaron: "un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha, ha sido nominado para el premio". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Cruz, chef Michelin: “Para cocer tus verduras y hortalizas a la perfección, echa 12 gramos de sal por cada litro de agua y 3 gramos de bicarbonato”

El cocinero explica cómo conseguir una cocción uniforme y conservar mejor el color

Jordi Cruz, chef Michelin: “Para cocer tus verduras y hortalizas a la perfección, echa 12 gramos de sal por cada litro de agua y 3 gramos de bicarbonato”

Javier Alonso abandona ‘Pasapalabra’ por motivos personales después de 138 programas y rescatan a Moisés Laguardia, concursante mítico del formato

El madrileño se ha ido con 99.600 euros después de una larga trayectoria en Antena 3

Javier Alonso abandona ‘Pasapalabra’ por motivos personales después de 138 programas y rescatan a Moisés Laguardia, concursante mítico del formato

Una avería en el control aéreo de Reino Unido provoca más de 600 cancelaciones y retrasos en varios aeropuertos

El fallo en el sistema de gestión de planes de vuelo de NATS afecta sobre todo a las salidas desde Heathrow y Gatwick, además de causar alteraciones en Dublín

Una avería en el control aéreo de Reino Unido provoca más de 600 cancelaciones y retrasos en varios aeropuertos

Menos pantallas y precaución con la IA, las recomendaciones para evitar otra caída en el próximo Informe PISA: “Los alumnos responden igual que en el pasado, pero tienen menos capacidad de atención”

Lucas Gortazar , experto en políticas educativas, analiza en ‘Infobae’ los resultados del estudio que refleja una caída de las puntuaciones en lectura, ciencias y matemáticas en España

Menos pantallas y precaución con la IA, las recomendaciones para evitar otra caída en el próximo Informe PISA: “Los alumnos responden igual que en el pasado, pero tienen menos capacidad de atención”

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

La colombiana ha desvelado la programación que acompañará sus 12 conciertos, con 15 artistas confirmados y ocho pabellones dedicados a la cultura latina

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”