Un patrullero español vigila el paso de un buque de desembarco ruso en el Estrecho

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Madrid, 8 sep (EFE).- El patrullero 'Tagomago' ha realizado el seguimiento de un buque de desembarco anfibio perteneciente a la Marina rusa durante su tránsito por aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

Este buque de la Federación rusa navegaba escoltando a dos mercantes rusos, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

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El patrullero español estaba desarrollando labores de vigilancia marítima en los espacios de interés nacional en esa zona, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en territorio nacional.

El EMAD ha destacado que el compromiso de las Fuerzas Armadas con la libertad de navegación, la seguridad y la defensa nacional se traduce en una presencia permanente y vigilancia continua de nuestras aguas.

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La Armada mantiene desplegadas, las 24 horas del día y los 365 días del año, distintos buques que realizan tareas de vigilancia y protección de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, como parte de las operaciones permanentes.

De este modo, contribuyen a la seguridad de nuestras aguas, nuestras costas y las principales vías de comunicación marítima.

El 'Tagomago' es uno de los barcos de la Armada que con frecuencia realizan misiones de vigilancia marítima en el Estrecho y mar de Alborán, aguas por las que transitan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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Con estas operaciones, la Armada contribuye directamente al conocimiento del entorno marítimo y a la disuasión frente a posibles amenazas en el mar. EFE