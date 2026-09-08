Procesan a un exconsejero andaluz y 17 personas más por ayudas irregulares a una empresa

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Sevilla, 8 sep (EFE).- Un juzgado de Sevilla ha procesado por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación al exconsejero andaluz de Innovación Francisco Vallejo junto a otros diecisiete ex altos cargos de la Junta por las ayudas en forma de avales concedidas a través de la agencia pública IDEA a la sociedad Grupo TPM, Inversiones Plásticas.

En el auto, en el que el Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción, Plaza 6, acuerda la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado, el magistrado se refiere a la posible "indebida concesión" de estas ayudas de salvamento y reestructuración, por un importe cercano a los 1,2 millones de euros.

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En este sentido, habla de la falta de concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes en la normativa, según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso EFE.

También alude a la irregular concurrencia de las ayudas con otras sociolaborales o destinadas a empresa concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía y abonadas por la propia agencia IDEA.

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De la investigación se deduce que responsables y personas vinculadas a la referida agencia pública o su consejería de adscripción habrían utilizado de manera ilícita la figura de los avales, tanto los denominados 'propios o excepcionales' como de los previstos y reglados como incentivos para empresas en crisis, para hacer llegar fondos públicos a Grupo TPM, "de manera absolutamente injustificada y arbitraria".

El instructor sostiene que la ayuda se habría tramitado sin que mediara siquiera una solicitud formal de la empresa, sin informes técnicos de viabilidad, y pese a que el grupo se hallaba en concurso voluntario de acreedores desde 2005.

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Con su auto, el juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral y formulen escrito de acusación o el archivo o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables. EFE