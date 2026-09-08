Polonia gana a México (2-1) e Inglaterra a Tanzania (5-1)

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Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- La selección de Polonia ganó este martes a la de México (2-1) y la de Inglaterra goleó a Tanzania (5-1) en la segunda jornada de los grupos A y B de la primera fase del Mundial sub-20 de Polonia.

Los últimos dos partidos de la jornada del martes dejaron a Polonia, la anfitriona, primera del grupo A con seis puntos y matemáticamente clasificada para octavos de final. México ocupa la tercera plaza con tan solo un punto en su casillero.

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El partido que se puso de cara para México en el minuto 5 tras el gol en propia puerta de la jugadora polaca Martyna Bartczak, pero cuatro minutos después Polonia hizo el gol del empate por medio de Oliwia Zwiatek.

En un duelo muy igualado, Zuzanna Witek firmó el 2-1 definitivo en el minuto 76 al transformar un penalti.

Polonia jugará contra Benín y México ante Argentina el próximo viernes para cerrar la primera fase.

En el Grupo B, Inglaterra goleó a la selección de Tanzania por 5-1, lo que la sitúa segunda en la clasificación con 4 puntos, a 2 de Brasil, que ya certificó el pase a los octavos, mientras que Tanzania es cuarta con cero puntos.

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El marcador lo abrió Princess Ademiyuli en el minuto 5 y Rachel Maltby amplió la ventaja en el 15, de penalti.

Maltby volvió a marcar desde los once metros en el minuto 43 y completó su 'hat-trick' en el tiempo añadido de la primera parte, para llegar al descanso con un contundente 4-0 a favor de las inglesas.

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En la segunda mitad hubo una leve reacción por parte de las tanzanas y Jamila Mnunduka, en el minuto 65, acortó distancias, pero Jessie Gale rubricó el 5-1 en el minuto 74.

Inglaterra jugará contra Brasil y Tanzania ante Canadá el próximo viernes. EFE