Ordenan el internamiento de un menor que tripulaba una patera con al menos 2 fallecidos

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Cartagena (Murcia), 8 sep (EFE).- La Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado el internamiento cautelar en régimen cerrado del menor investigado por la travesía de una patera rescatada el viernes en Cabo de Palos (Cartagena) en la que murieron al menos dos personas, y en la que habría actuado como ‘paterista’ junto a un mayor de edad que ha ingresado en prisión.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia, la medida se adopta tras la solicitud de la Fiscalía de Menores, que atribuye provisionalmente al menor un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, al menos, dos delitos de homicidio por imprudencia grave.

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La investigación sostiene que el menor participó en la conducción de la embarcación desde las costas de Argelia y que permaneció a la deriva hasta ser rescatada por Salvamento Marítimo, el pasado 4 de septiembre, en aguas de Cabo de Palos.

El magistrado de la plaza 1 considera que hay indicios de que el menor habría auxiliado a un adulto.

El segundo detenido fue puesto ayer lunes a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena. La magistrada de la plaza número 1, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

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Según el atestado policial, en la patera viajaban 26 personas, entre ellas un bebé y una menor de edad. EFE

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