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Las solicitudes al Consorcio de Seguros superan las 49.000 tras los terremotos de Granada

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Granada, 8 sep (EFE).- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por los daños causados por los terremotos del pasado agosto en la provincia de Granada, para cuya gestión ha desplegado sobre el terreno a 250 peritos procedentes de toda España.

Según ha informado este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita al barrio del Zaidín para informar a los vecinos sobre las distintas vías abiertas para atender las consecuencias de los seísmos, ya se han dispuesto más de 100 millones de euros a través del CSS para pagar reparaciones.

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Fernández ha subrayado que el Gobierno de España se ha comprometido a aumentar esta cantidad en caso de que fuera necesario.

"Desde un primer momento estamos atendiendo a través de organismo del Gobierno, pero queremos mantener una vía de información y comunicación abiertas y permanente para organizar el trabajo y ver cuáles son los pasos que vamos dando, pues el fin es que las soluciones que se están buscando lleguen a todos los afectados", ha remarcado Fernández.

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Otra vía de ayudas ya determinada por el Ejecutivo está destinada a actuaciones de emergencia, a través del RD 307/2005, una medida que está abierta de forma permanente para financiar las actuaciones que adopten entidades locales y particulares, con carácter de urgencia, para responder a una emergencia.

Fernández ha añadido que en la Subdelegación de Granada ya han comenzado a recibir solicitudes de estas ayudas. EFE

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