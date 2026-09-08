Las Ligas Europeas amplían su denuncia contra FIFA ante la CE por el calendario femenino

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Madrid, 8 sep (EFE).- Las Ligas Europeas anunciaron este martes que han ampliado su denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea por conducta abusiva, ante la imposición del calendario internacional de partidos de fútbol femenino y las competiciones de este.

La ampliación de la denuncia explica que el conflicto de intereses de la FIFA al actuar simultáneamente como organizador de competiciones y organismo rector, sumado a la falta de una interlocución real con las ligas profesionales femeninas, vulnera el derecho de la competencia de la Unión Europea.

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En un comunicado, las ligas aseguraron que "la conducta de la FIFA amenaza el crecimiento y la sostenibilidad financiera de las ligas profesionales femeninas, además de poner en riesgo la salud y el bienestar de las jugadoras".

"La Comisión Europea debe actuar ahora para garantizar que se respete la legislación de la UE y que el futuro del fútbol profesional femenino no sea determinado de manera unilateral por la FIFA", añadieron.

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Las ligas consideran que la FIFA mantiene roles contradictorios como organismo rector y organizador de competiciones, lo que da lugar a un conflicto de intereses y que, igual que en el fútbol masculino, utiliza sistemáticamente su poder regulador para favorecer sus propios intereses comerciales y de competición, en perjuicio del fútbol femenino y de las ligas nacionales europeas.

"La reciente controversia en torno a la fallida iniciativa FIFA Forward Enterprise ha puesto aún más de manifiesto este conflicto estructural e ilustra claramente cómo las motivaciones económicas vician las decisiones regulatorias y los procesos de toma de decisiones de la FIFA", subrayan.

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En su demanda recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "deja claro que, para seguir ejerciendo como el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA debe desempeñar sus funciones regulatorias de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada, con el fin de neutralizar este conflicto de intereses".

"En este contexto, la inclusión de representantes de las ligas profesionales femeninas en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones relativas al calendario resulta jurídicamente imprescindible", reclamaron tras insistir en que la CE "debe actuar ahora para garantizar que se respete el derecho de la UE y que el futuro del fútbol profesional femenino no quede a merced de las decisiones unilaterales de la FIFA". EFE

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