Investigan el posible rapto de un hombre tiroteado en Gavà y hallado herido en Sabadell

Barcelona, 8 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan el posible rapto de un hombre que ayer por la tarde fue tiroteado en Gavà (Barcelona) y que unas dos horas después fue localizado en Sabadell (Barcelona), donde permanece hospitalizado por heridas graves de arma de fuego, aunque no se teme por su vida.
Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, poco antes de las 19 horas de ayer los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que se había registrado un tiroteo en la vía pública en el barrio de Can Espinós de Gavà.
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Los testigos aseguraron que un hombre que iba en moto fue tiroteado y que, posteriormente, fue introducido por la fuerza en el maletero de un vehículo.
Cuando los Mossos llegaron al lugar, comprobaron que había restos de sangre y una moto abandonada, aunque ya no localizaron ni a la víctima ni a los atacantes.
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Poco después, hacia las 21 horas, los Mossos recibieron el aviso de que la víctima de este asalto se encontraba en Sabadell y que había ingresado en el hospital Parc Taulí por heridas graves de arma de fuego, aunque no se teme por su vida.
Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido y tratar de identificar, localizar y detener a los autores, en una causa en la que una de las hipótesis es que se tratara de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas. EFE
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