Feijóo ve los resultados de PISA un "suspenso absoluto" a la ley educativa de Sánchez

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Madrid, 8 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que los resultados del informe PISA conocidos este martes suponen el primer examen a la legislación educativa impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y demuestran su "suspenso absoluto".

"Tenemos que volver a reformar el sistema educativo, pero no con reformas ideológicas, sino con reformas basadas en la evidencia", ha apuntado el líder del PP en una entrevista en Antena 3.

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Según el líder popular, el sistema educativo actual -la LOMLOE, que entró en vigor en 2021 y completó su implantación en todas las etapas y cursos en el curso 2023-2024- ha llevado "a ese suspenso histórico".

El informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado este martes y que evalúa cada tres años (cada cuatro a partir de esta edición) las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países, pone de manifiesto que se acentúa la caída registrada en España en la anterior edición.

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Feijóo ha afirmado que los resultados de PISA le preocupan y que lo que más le preocupa es que España está ya por debajo de la media de la OCDE.

Lo que está sucediendo con la educación, ha agregado, es parte de un "fallo sistémico" del Gobierno, como lo es lo que está ocurriendo con la huelga de médicos, con el AVE o con la vivienda.

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Según el líder del PP hay que reformar el sistema educativo y volver a evaluar a lo alumnos, "diferenciar entre aprobar y suspender", llenar de formación las aulas y "no de ideología" y "recuperar la autoridad del profesor". EFE