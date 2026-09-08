Espana agencias

Eliminar la basura espacial, un objetivo compartido para preservar un entorno crítico

Guardar

Sevilla, 8 sep (EFE).- Preservar el entorno orbital y garantizar que ninguna actividad espacial deje residuos para el año 2030 se ha fijado como un objetivo colectivo para el espacio, como entorno crítico para la sociedad que depende de él para comunicaciones, navegación, meteorología, vigilancia del clima, gestión de emergencias o seguridad.

Con este reto compartido, más de 200 organizaciones de 34 países se reúnen desde este martes en Sevilla en la 'Zero Debris Week 2026', impulsada por la Agencia Espacial Española (AEE) junto con la Agencia Espacial Europea.

PUBLICIDAD

El encuentro, que se desarrollará hasta el 11 de septiembre en la sede de la AEE en la capital andaluza, requiere de la ambición y el esfuerzo conjunto de agencias, industria, operadores y reguladores.

La sostenibilidad ha dejado de ser una aspiración para transformarse en "una necesidad", tal y como señaló el director de la AEE, Juan Carlos Cortés, antes del inicio de estas jornadas.

PUBLICIDAD

La necesidad de actuar con urgencia radica en que el espacio opera ya como una infraestructura crítica de la que dependen de forma directa las comunicaciones, la navegación, la meteorología, la vigilancia del clima, la respuesta ante emergencias, la economía y la seguridad mundial.

Para alcanzar el objetivo de 'cero residuos', la cumbre prioriza mecanismos regulatorios, financieros y de coordinación pública compatibles con la competitividad del sector europeo.

Esto exige traducirse en requisitos concretos de diseño, operación y fin de vida de los satélites, con una probabilidad de retirada cercana al 100 %, adaptando la regulación para que las buenas prácticas actuales se conviertan en el estándar del mañana.

Asimismo, el foro aborda el riesgo que supone la basura espacial que ya flota sobre la Tierra.

Mientras una parte de los restos en órbitas bajas reentrará de forma natural en la atmósfera, los objetos ubicados en órbitas más altas pueden permanecer durante décadas o siglos, lo que genera riesgo de colisiones y nuevos fragmentos.

Para hacer frente a este problema a largo plazo, Europa avanza en la combinación de prevención, reglas comunes y misiones de retirada activa (Active Debris Removal).

Entre estas iniciativas de limpieza destaca la Misión CAT, liderada desde España, así como el desarrollo de nuevos demostradores de servicio en órbita.

La cumbre de Sevilla representa además el primer encuentro presencial de las instituciones adscritas a la 'Zero Debris Charter', organización que reúne a 228 entidades, entre ellas 21 Estados, desde que la experta española Noelia Sánchez-Ortiz asumiera el pasado mayo la presidencia de su 'Coordination Group'. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El líder financiero, Perikles David Daremas, era un bróker vinculado al blanqueo de dinero del narcotráfico. Según las autoridades, trabajaba con Burger King, Jonas Falk y El Tigre

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los expertos en veterinaria coinciden, tu gato puede sentir dolor sin que te des cuenta

Un felino continúa con sus rutinas diarias mientras oculta molestias físicas que solo se revelan a través de gestos casi imperceptibles en su rostro

Los expertos en veterinaria coinciden, tu gato puede sentir dolor sin que te des cuenta

‘Enfrentados: Marfil’, la nueva comedia romántica de Prime Video protagonizada por Ester Expósito busca mezclar el fenómeno de ‘Culpables’ con ‘El guardaespaldas’

El thriller romántico basado en una de las novelas más exitosas de Mercedes Ron llega a la plataforma este miércoles

‘Enfrentados: Marfil’, la nueva comedia romántica de Prime Video protagonizada por Ester Expósito busca mezclar el fenómeno de ‘Culpables’ con ‘El guardaespaldas’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Vivas pide a la UE que sea más contundente con Marruecos y se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

ECONOMÍA

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1