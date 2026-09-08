Docentes cortan vías en Cataluña durante unos minutos en las primeras horas de la huelga

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(Actualiza la NA2036 con más información)

Barcelona, 8 sep (EFE).- Decenas de docentes en huelga han cortado, en las primeras horas del día y durante unos minutos, algunas de las principales vías de acceso y de salida de Barcelona, de otras ciudades de Cataluña, así como las vías del AVE en Lleida, lo que ha causado problemas puntuales en la movilidad.

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En concreto, los manifestantes han cortado la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, la Ronda Litoral a la altura del Barceloneta, la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de Can Batlló, la C-58 en Sant Quirze del Vallès y la C-32 en Mataró, mientras que en Tarragona los docentes han bloqueado la N-340.

Son cortes que han complicado la movilidad en la hora punta, pues se han producido entre la 7:30 y las 9 de la mañana, pero que se han levantado al cabo de unos minutos.

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Los docentes han portado pancartas y han proferido gritos en favor de sus reivindicaciones, como ‘8 de septiembre, huelga’, ‘Hoy no se comienza, hoy se hace huelga’, ‘Arriba los salarios, abajo las ratios’, ‘No faltan ganas, faltan condiciones’ o ‘Menos burocracia y más democracia'.

En Lleida, una veintena de docentes, convocados por los sindicatos Ustec, Intersindical y CGT, han cortado este martes las vías del AVE en la estación de Lleida a las 8:30 de la mañana.

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Los Mossos d’Esquadra los han desalojado de las vías y han identificado a tres personas de la protesta, y la circulación de los trenes ya se ha reanudado, según ha explicado a EFE el portavoz de CGT, Emili Llorente.

"Estamos aquí porque realmente, una vez la vuelta a las aulas, lo que nos hemos dado cuenta es que todo sigue igual, algo que esperábamos", ha explicado Llorente.

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Más de 1,6 millones de alumnos catalanes han iniciado este martes el curso escolar 2026-2027, que coincide con una huelga de profesores en once puntos del territorio para exigir al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales y porque rechazan fingir una "falsa normalidad".

La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

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Para la jornada, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado servicios mínimos que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas. EFE

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