Devota&Lomba celebra cuatro décadas de moda de vanguardia y líneas depuradas

Guardar

Inmaculada Tapia

Madrid, 8 sep (EFE).- Devota&Lomba celebra cuatro décadas en el mundo de la moda con la satisfacción del trabajo bien hecho, logrando mantener su identidad, a pesar de los avatares -ineludibles- del tiempo y evitando que la marca "envejezca".

PUBLICIDAD

Modesto Lomba sigue a los mandos de la marca que creó junto a Luis Devota. "Parece que fue ayer", rememora sin nostalgia. "Cuando te lo pasas bien haciendo algo el tiempo pasa volando", ha explicado a EFE momentos antes del desfile en el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía, en el marco de la pasarela Omoda Madrid es Moda.

Con una actitud positiva, "pese a que ha habido momentos buenos y no tan buenos", ha llenado la mochila con los primeros y se confiesa satisfecho por haber mantenido la identidad de un trabajo que inició "hace mucho tiempo, sin perder su conexión con el presente".

PUBLICIDAD

Una razón por la que ha elegido el espacio de arte contemporáneo del museo Reina Sofía para presentar su nueva colección, un guiño con el que pretende demostrar que "la identidad de la marca no envejece, que tiene una visión de vanguardia y el deseo de expresar algo nuevo" a través de una costura artesanal que pone en valor los oficios y las tradiciones.

Muestra de ello es su colaboración con las caladoras de Ingenio de la isla de Gran Canaria que han aportado a sus diseños una técnica histórica de deshilar para volver a construir sobre el lino, el tejido fetiche de la colección, que declina en tostados y diferentes verdes de la paleta de color

PUBLICIDAD

Firme impulsor de la conservación y el cuidado de oficios tradicionales, "sin ellos perdemos identidad como creadores y como país", dice, no ha querido caer en típico bordado en un bajo manga o en la pechera y ha llevado esta técnica a sus diseños descontextualizando la creación hacia un ámbito "más vanguardista sin perder la esencia de lo clásico".

Una aportación que se puede contemplar en faldas, blusas y en chaquetas-camisas, en pecheras, cuellos y cadera donde la profusión de flores evocan jardines salvajes contenidos, enmarcados en líneas depuradas que parecen replegarse sobre sí mismas.

PUBLICIDAD

Un ejercicio que de pura sencillez abruma, con prendas que se envuelven sobre la cintura, pliegues que caen para generan un volumen suave que marca un juego de estructuras con mucho movimiento.

Para celebrar cuatro décadas de moda, Lomba ha presentado cuatro vestidos cortos de novia creados con delicados dibujos de origami. EFE

(Foto) (Vídeo)