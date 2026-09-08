Espana agencias

Devota&Lomba celebra cuatro décadas de moda de vanguardia y líneas depuradas

Guardar

Inmaculada Tapia

Madrid, 8 sep (EFE).- Devota&Lomba celebra cuatro décadas en el mundo de la moda con la satisfacción del trabajo bien hecho, logrando mantener su identidad, a pesar de los avatares -ineludibles- del tiempo y evitando que la marca "envejezca".

PUBLICIDAD

Modesto Lomba sigue a los mandos de la marca que creó junto a Luis Devota. "Parece que fue ayer", rememora sin nostalgia. "Cuando te lo pasas bien haciendo algo el tiempo pasa volando", ha explicado a EFE momentos antes del desfile en el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía, en el marco de la pasarela Omoda Madrid es Moda.

Con una actitud positiva, "pese a que ha habido momentos buenos y no tan buenos", ha llenado la mochila con los primeros y se confiesa satisfecho por haber mantenido la identidad de un trabajo que inició "hace mucho tiempo, sin perder su conexión con el presente".

PUBLICIDAD

Una razón por la que ha elegido el espacio de arte contemporáneo del museo Reina Sofía para presentar su nueva colección, un guiño con el que pretende demostrar que "la identidad de la marca no envejece, que tiene una visión de vanguardia y el deseo de expresar algo nuevo" a través de una costura artesanal que pone en valor los oficios y las tradiciones.

Muestra de ello es su colaboración con las caladoras de Ingenio de la isla de Gran Canaria que han aportado a sus diseños una técnica histórica de deshilar para volver a construir sobre el lino, el tejido fetiche de la colección, que declina en tostados y diferentes verdes de la paleta de color

Firme impulsor de la conservación y el cuidado de oficios tradicionales, "sin ellos perdemos identidad como creadores y como país", dice, no ha querido caer en típico bordado en un bajo manga o en la pechera y ha llevado esta técnica a sus diseños descontextualizando la creación hacia un ámbito "más vanguardista sin perder la esencia de lo clásico".

Una aportación que se puede contemplar en faldas, blusas y en chaquetas-camisas, en pecheras, cuellos y cadera donde la profusión de flores evocan jardines salvajes contenidos, enmarcados en líneas depuradas que parecen replegarse sobre sí mismas.

Un ejercicio que de pura sencillez abruma, con prendas que se envuelven sobre la cintura, pliegues que caen para generan un volumen suave que marca un juego de estructuras con mucho movimiento.

Para celebrar cuatro décadas de moda, Lomba ha presentado cuatro vestidos cortos de novia creados con delicados dibujos de origami. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El líder financiero, Perikles David Daremas, era un bróker vinculado al blanqueo de dinero del narcotráfico. Según las autoridades, trabajaba con Burger King, Jonas Falk y El Tigre

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los expertos en veterinaria coinciden, tu gato puede sentir dolor sin que te des cuenta

Un felino continúa con sus rutinas diarias mientras oculta molestias físicas que solo se revelan a través de gestos casi imperceptibles en su rostro

Los expertos en veterinaria coinciden, tu gato puede sentir dolor sin que te des cuenta

‘Enfrentados: Marfil’, la nueva comedia romántica de Prime Video protagonizada por Ester Expósito busca mezclar el fenómeno de ‘Culpables’ con ‘El guardaespaldas’

El thriller romántico basado en una de las novelas más exitosas de Mercedes Ron llega a la plataforma este miércoles

‘Enfrentados: Marfil’, la nueva comedia romántica de Prime Video protagonizada por Ester Expósito busca mezclar el fenómeno de ‘Culpables’ con ‘El guardaespaldas’

Tarifa de la luz en España este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en España este miércoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Vivas pide a la UE que sea más contundente con Marruecos y se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

ECONOMÍA

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1