Cuerpo asegura que la situación económica de las familias "es mejor que hace un año"

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Madrid, 8 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha considerado que la situación económica de las familias "es mejor que hace un año", y significativamente mejor que en 2018 cuando comenzó a gobernar el PSOE.

Así lo ha asegurado Cuerpo este martes en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador popular Gerardo Camps, que le cuestionaba por la situación financiera de las familias teniendo en cuenta que la inflación se situó en agosto en el 4,3 %, frente al 2,7 % de un año antes.

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El ministro ha explicado que el indicador del porcentaje de hogares que tiene dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes se ha reducido un punto en el último año y seis desde 2018.

Este indicador, ha dicho Cuerpo, es el que mejor refleja la situación de las familias, por encima de otros como los de empleo, salarios, costes de vida, energéticos o de vivienda.

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Además, ha recordado que los salarios medios reales, es decir, descontando el efecto de los precios, han subido en el último año un 1,4 % y, desde 2018, un 1 %, frente al 0,2 % que lo hicieron entre 2014 y 2018 cuando gobernaba el PP.

Es decir, ha dicho, "el salario real ha subido cuatro veces más y el salario real neto, contando el IRPF, ha subido dos veces más (desde 2018 hasta ahora) que entre 2014 y 2018", ha concluido Cuerpo.

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"Esta mejoría", ha apuntado, "significa que hemos pasado de tener un 26 % de hogares con problemas para llegar a fin de mes, a tener un 20 %", algo que ha atribuido a las políticas implementadas por el Gobierno y a la buena evolución de la economía".

No obstante, ha añadido, "sigue habiendo muchos", por lo que "no nos conformamos", y ha citado como retos la energía, el Euríbor o el acceso a una vivienda digna.

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El senador popular ha recordado que España lleva 15 meses consecutivos con la inflación más alta de la economía del euro, con precios que "ahogan" a las familias, con una vivienda que se ha encarecido un 50 % en cinco años o con hipotecas medias 1.000 más caras que hace un año.

"La inflación se está comiendo las nóminas cada mes", ha dejado claro Camps.

Y ha explicado que mientras "los españoles pagan más por todo: vivienda, luz, agua, gasolina, gasóleo (...), la presión fiscal es la más alta, con récord de recaudación", y ha recordado que el Gobierno lleva ocho años sin deflactar el IRPF. EFE

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