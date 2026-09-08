Espana agencias

Cuatro nuevas pateras elevan a 157 los migrantes llegados este martes a Baleares

Guardar

Palma, 8 sep (EFE).- Un total de 45 personas a bordo de cuatro nuevas pateras han alcanzado este martes las costas de Mallorca y Formentera, lo que eleva a 157 el número de migrantes y a nueve el de embarcaciones que han conseguido llegar a Baleares en la jornada.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, un grupo de 18 personas de origen magrebí llegados en patera han sido localizados a la 11:50 horas en el camino de Can Parra, al sureste de Formentera, por la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Poco después, a las 14:37 horas, Salvamento Marítimo y el instituto armado han interceptado una embarcación a 0,3 millas de Porto Colom (Felanitx), al suereste de Mallorca, con 9 magrebíes a bordo.

A las 19:15 horas la Guardia Civil ha interceptado a otros 10 migrantes magrebíes en la zona de la línea de costa del Pilar de la Mola, en Formentera.

PUBLICIDAD

La última interceptación se ha llevado a cabo a las 19:30 horas, cuando el instituto armado ha localizado a 8 magrebíes en zona de línea de costa de s'Estufador, en la pitiusa menor.

Previamente, habían llegado a las costas de Baleares durante este martes un total de 112 personas a bordo de cinco embarcaciones a las islas de Mallorca, Cabrera y Formentera.

En total, la jornada ha registrado un total de nueve llegadas en patera al archipiélago con 157 migrantes a bordo.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 308 pateras con 5.344 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

El conjunto de Mourinho debuta en Champions tras su primera derrota de la temporada ante el Betis

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Es normal que coincidan en emisión dos programas tan similares como ‘Pasapalabra’ y ‘Rueda la letra’? Ya pasó en 2013 con ‘Splash’ y ‘¡Mira quién salta!’

Más allá de ‘El Rosco’, el parecido entre ambos programas ha hecho que la batalla legal entre Antena 3 y Telecinco continúe

¿Es normal que coincidan en emisión dos programas tan similares como ‘Pasapalabra’ y ‘Rueda la letra’? Ya pasó en 2013 con ‘Splash’ y ‘¡Mira quién salta!’

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 8 de septiembre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 8 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”