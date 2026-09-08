Cuatro nuevas pateras elevan a 157 los migrantes llegados este martes a Baleares

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Palma, 8 sep (EFE).- Un total de 45 personas a bordo de cuatro nuevas pateras han alcanzado este martes las costas de Mallorca y Formentera, lo que eleva a 157 el número de migrantes y a nueve el de embarcaciones que han conseguido llegar a Baleares en la jornada.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, un grupo de 18 personas de origen magrebí llegados en patera han sido localizados a la 11:50 horas en el camino de Can Parra, al sureste de Formentera, por la Guardia Civil.

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Poco después, a las 14:37 horas, Salvamento Marítimo y el instituto armado han interceptado una embarcación a 0,3 millas de Porto Colom (Felanitx), al suereste de Mallorca, con 9 magrebíes a bordo.

A las 19:15 horas la Guardia Civil ha interceptado a otros 10 migrantes magrebíes en la zona de la línea de costa del Pilar de la Mola, en Formentera.

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La última interceptación se ha llevado a cabo a las 19:30 horas, cuando el instituto armado ha localizado a 8 magrebíes en zona de línea de costa de s'Estufador, en la pitiusa menor.

Previamente, habían llegado a las costas de Baleares durante este martes un total de 112 personas a bordo de cinco embarcaciones a las islas de Mallorca, Cabrera y Formentera.

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En total, la jornada ha registrado un total de nueve llegadas en patera al archipiélago con 157 migrantes a bordo.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 308 pateras con 5.344 inmigrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE