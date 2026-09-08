CCOO insta a subir los salarios ante unos márgenes empresariales "históricamente altos"

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Madrid, 8 sep (EFE).- CCOO ha instado este martes a recuperar el poder adquisitivo de los salarios en un momento en que los márgenes empresariales se mantienen en niveles "históricamente altos", sobre todo por la presión del refino de petróleo.

CCOO ha publicado un informe sobre márgenes empresariales a partir de los datos del observatorio del Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria, en el que constata que el margen bruto se situó en el 12,8 % entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, cerca de los máximos históricos.

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Esta evolución se explica principalmente por el récord de rentabilidad del sector energético, que obtuvo un margen sobre ventas en esos doce meses del 24,5 %, frente al 21,1 % del año anterior, "impulsada por el fuerte aumento de los márgenes del refino de petróleo", que explica un tercio del aumento de los precios.

De hecho, el sindicato advierte de que la combinación de encarecimiento de la energía y "presiones" sobre los precios para mantener los márgenes "podrían generar una peligrosa inflación subyacente", según su secretario confederal de Estudios y Discurso, Carlos Gutiérrez.

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El informe también constata que entre 2018 y 2026 el incremento del valor añadido bruto por asalariado y el margen bruto por asalariado -44 % y 55 %, respectivamente- ha sido superior que el de la remuneración media (33 %), por lo que urgen a "cerrar la brecha entre productividad y salarios".

"Las empresas no pueden utilizar el aumento de los costes como una oportunidad para ampliar unos márgenes que ya se encuentran en niveles históricamente elevados", señala Gutiérrez, que insta a incrementar los salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo. EFE

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