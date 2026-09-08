Cataluña restringe el miércoles la movilidad y cierra escuelas en 5 comarcas por la lluvia

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Barcelona, 8 sep (EFE).- La Generalitat ha acordado restringir la movilidad, aplicar el teletrabajo y suspender la actividad educativa y deportiva al aire libre entre las 7 y las 17 horas de mañana miércoles en cinco comarcas ante la previsión de intensas lluvias.

Estas comarcas son las barcelonesas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt Penedès, así como la tarragonesa del Baix Penedès.

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Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa en la que ha justificado estas medidas restrictivas, que también incluyen suspender la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental, debido a un aviso rojo de cinco sobre seis de riesgo de lluvias intensas en estas cinco comarcas.

Ante esta situación, Protección Civil enviará esta tarde un mensaje Es-Alert a los vecinos de las poblaciones afectadas para informar sobre estas medidas, acordadas este mediodía por el comité técnico del Inuncat, que activó ayer la fase de alerta del plan de emergencias por inundaciones.

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El periodo de más riesgo, ha detallado la consellera, será de las 8 a las 14 horas de mañana, cuando la lluvia será torrencial en algunos puntos de las cinco comarcas donde se aplicarán las restricciones.

Estos territorios pueden llegar a acumular más de 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos y más de 90 en 3 horas, prevé el SMC, que ha advertido, no obstante, de que puede haber precipitaciones intensas en casi toda Cataluña.

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Las lluvias, ha alertado el servicio meteorológico catalán, irán acompañadas localmente de fenómenos de tiempo violento como viento de tramontana y mistral, además de alteraciones marítimas.

El episodio conllevará, asimismo, una bajada generalizada de las temperaturas, que descenderán entre 5 y 10 grados en toda Cataluña.

Según el pronóstico del SMC, las lluvias se disiparán sobre las 24 hora de la madrugada de jueves, abandonando por el mar las últimas comarcas litorales afectadas. EFE

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