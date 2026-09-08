Cataluña aprobará un techo de gasto de 43.191 millones para 2027, un 5% más que este año

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Barcelona, 08 sep (EFE).- El Govern catalán aprobará este martes un techo de gasto de 43.191 millones de euros para los presupuestos de 2027, un 5 % más que el de las cuentas de este año, validadas por el Parlament hace poco más de dos meses con el apoyo de ERC y Comuns.

Lo ha avanzado la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, hoy en una entrevista de 3Cat, en la que ha explicado que han hablado antes con ERC y Comuns, los socios preferentes del Govern socialista, los cuales ya "están informados".

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En julio, la Conselleria hizo la primera orden para que los departamentos vayan trabajando en sus previsiones de gasto.

La aprobación del techo de gasto supone el límite máximo de gasto no financiero de la Generalitat y marca el techo de asignación de recursos de los presupuestos para el año siguiente.

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"Las prioridades del Govern son muy claras: vivienda, movilidad, infraestructuras y servicios públicos, como la sanidad y la educación, que son imprescindibles para nosotros y evidentemente tendrá que haber más recursos y enfatizar en estos ámbitos", ha explicado Romero.

Este límite de gasto incorpora el aumento de los ingresos previsto por el crecimiento económico, pero no contempla los recursos adicionales que tendría Cataluña con el nuevo modelo de financiación porque éste no está aprobado.

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"Si se aprobara en el mes de diciembre, deberíamos hacer una modificación, si se ha aprobado el Presupuesto, para incorporarlos", ha dicho Romero, quien ha recordado que con el nuevo modelo Cataluña dispondría de 4.700 millones de euros más.

Precisamente, sobre el nuevo modelo de financiación, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la luz verde del Gobierno, Cataluña y Canarias, Romero ha explicado que su aprobación en Consejo de Ministros está prevista para finales de septiembre. EFE

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