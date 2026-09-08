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Bolaños garantiza que habrá más refuerzos judiciales para Ceuta cuando lo pida el CGPJ

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Madrid, 8 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha garantizado que su departamento aprobará refuerzos judiciales para Ceuta cuando así lo pida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como hizo en "minutos" cuando a finales del mes de agosto se formalizó dicha petición.

Bolaños ha asumido este compromiso ante una pregunta de la senadora del PP María José Pardo, que en el pleno del Senado le ha reprochado que el primer juez de refuerzo para Ceuta se demorase 29 días tras la entrada de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

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Según el ministro, su departamento se ofreció aprobar refuerzos judiciales el propio 31 de julio cuando "todavía se estaba produciendo el episodio migratorio", pero por ley esta medida la tiene que solicitar formalmente el CGPJ junto al Tribunal Superior de Justicia, algo que ocurrió el 27 de agosto.

Entonces, el refuerzo se aprobó en 30 minutos y el siguiente, en 70, mientras que los fiscales y abogados de oficio, que sí dependen directamente de Justicia, fueron reforzados de forma inmediata, según el ministro.

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"Todos los refuerzos que nos pida el Consejo y el TSJ de Andalucía para Ceuta los vamos a seguir aprobando en minutos", ha recalcado.

Sin embargo, el PP ha acusado a Bolaños de consentir el "caos" en los juzgados ceutíes, mientras los jueces pedían "a gritos socorro" y se producían agresiones sexuales en Ceuta.

Pardo ha reprochado al ministro que haya definido como "episodio migratorio" la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta, que el PP considera una "invasión" y ha pedido a Bolaños que "deje de blanquear y de defender a Marruecos".

También le ha afeado que durante la crisis se fuera de vacaciones y recomendara viajes a través de redes sociales, ironizando además con los "viajes" que le ha dado la Justicia al Gobierno al abrir la Audiencia Nacional una causa penal sobre Ceuta o al suspender cautelarmente el Tribunal Supremo una instrucción sobre la ley de nietos.

"El Nerón de la Mareta de vacaciones con chanclas y a lo loco mientras los ceutíes no pueden salir de su casa", ha dicho además ala senadora en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral exterior (CERA) de nacionalizados no acreditados como hijos o nietos de exiliados españoles, Bolaños ha pedido esperar a la sentencia que sí entrará en el fondo de la cuestión.

Además, ha ironizado al señalar que el PP no celebró el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley del amnistía. EFE

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