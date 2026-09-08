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Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente se suman a la "ciudad" de Shakira en Madrid

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Madrid, 8 sep (EFE).- La histórica residencia de Shakira en Madrid que comenzará el próximo 18 de septiembre y pondrá fin a su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' contará con una representación de artistas españoles y latinoamericanos entre los que se encuentran Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale y Lia Kali, entre otros.

Su oficina ha confirmado estos y otros nombres como los de Aria Vega, Louta, Maro, Santos Bravos, Yerai Cortés, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en una mezcla de figuras más consolidadas con otros proyectos más emergentes y con las mujeres como protagonistas para "hacer honor al nombre de la gira".

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"Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década", afirma el comunicado oficial sobre esta propuesta comisariada por la propia estrella colombiana.

Estos artistas participarán como parte de la propuesta 'Es Latina', en ese Macondo Park que Shakira ha articulado fuera del estadio en varios espacios temáticos, y no se trata de los "artistas de primer nivel" que subirán al escenario cada noche junto a Shakira y "que se irán desvelando en los próximos días" junto a otras sorpresas, según ha especificado su oficina.

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Con la vocación de trascender la música con una vocación de hacer comunidad, fuera de ese estadio y durante un mes como parte de ese 'Es Latina' se podrá disfrutar además de grandes nombres de la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza.

Así, en La Biblioteca, de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a la artista, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura.

'El Mercado' llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con la curaduría del chef Rafa Zafra, mientras que en 'El Museo de Shakira' se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana.

Habrá asimismo un espacio pensado para los más pequeños, mientras que en Macondo Plaza, en el corazón de toda esta ciudad efímera, cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval. EFE

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