El juez Peinado convoca la audiencia previa al juicio de Begoña Gómez para este martes

Últimas Noticias

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas” Un gastroenterólogo austríaco ejerció durante 21 años en Zúrich y Graz. La policía halló una cámara espía en su consultorio en 2020, pero las autoridades sanitarias permitieron que siguiera atendiendo pacientes hasta su arresto en julio de 2026

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral El magistrado ha comunicado este lunes su decisión y ha fijado la comparecencia para las 18.00 horas, en un trámite en el que las partes podrán exponer sus posiciones antes de que el juez decida sobre la continuidad del procedimiento

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña La comunidad autónoma se ha quedado fuera del estudio en esta edición por el sesgo en la elección de los estudiantes, con un 23% del alumnado excluido de la muestra

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar La ciudad contará con medidas de seguridad extraordinarias en el inicio de clases