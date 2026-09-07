El Athletic y el Barça acaparan la convocatoria de Mila Martínez

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Madrid, 7 sep (EFE).- El Athletic Club y el Barça, con ocho y siete jugadoras, respectivamente, acaparan la convocatoria de Mila Martínez, seleccionadora nacional sub-17, para seguir preparando la participación del equipo nacional en el Mundial de Marruecos del mes que viene.

Las 24 futbolistas citadas se concentrarán la próxima semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante tres días, en los que también aprovechará la selección para disputar un amistoso ante Francia (11.00).

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España jugará en el grupo F del Mundial ante México (19 octubre), Australia (22 octubre) y Chile (25 octubre).

Convocatoria:

Athletic: Goiatz Ferraz, Maialen Valladares, Iraia Fernández, Maddi Martín, Uzuri Cadenato, Ainhoa Oliva, Eva Blanco y Claudia Lizcano.

Atlético de Madrid: Rocio Elaine de la Cruz y Ángela Gálvez

Barcelona: Abril Rius, Laia Cabetas, María Rius, Bruna Quintana, Avril Serrano, Julia Pastor y Ariadna Casanovas.

Deportivo: Antía Veiga

Granada: Vera Molina

Madrid: María Aymerich

Real Madrid: Abril Díaz y Marta Vega

Real Sociedad: Carlota Chacón

Valencia: Rocío Pardo. EFE