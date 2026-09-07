Cuerpo pide lealtad institucional a Ceuta para poder tramitar la devolución de inmigrantes

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Madrid, 7 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado lealtad institucional al Gobierno de Ceuta para contar con espacios que permitan agilizar los expedientes de los inmigrantes que han entrado de forma ilegal en la ciudad autónoma y que en la mayoría de los casos serán devueltos a Marruecos.

Cuerpo ha inaugurado este lunes 'Los Desayunos' de RTVE y EFE donde se ha referido a la negativa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de poner a disposición el puerto de la ciudad autónoma, una decisión apoyada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha considerado este lunes "una irresponsabilidad" acoger allí a los inmigrantes.

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A juicio de Cuerpo, la estrategia del PP pasa por hacer creer a la ciudadanía que la crisis puede solucionarse de forma inmediata, pero que el Gobierno no quiere hacerlo, lo que alimenta "la sensación de abandono" de los ceutíes.

Ha insistido en que el Gobierno trabaja para que Ceuta vuelva a la normalidad "cuanto antes", después de que Vivas haya pedido que se ponga una fecha cierta, al tiempo que ha negado descoordinación o ruptura dentro del Ejecutivo en la gestión de la crisis.

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"Cada día que no se ha vuelto a la normalidad en Ceuta es un día que llegamos tarde", ha insistido Cuerpo en varias ocasiones, tras reconocer que los ceutíes necesitan ver resultados para que se disipe la incertidumbre y el miedo que reflejan las encuestas, algo a lo que espera que contribuyan las medidas económicas recientemente aprobadas por el Gobierno.

Respeto a Marruecos, ha considerado necesaria "una prudencia enorme" mientras no existan pruebas fehacientes de su implicación en el asalto a la frontera.

El vicepresidente ha avanzado que la economía sigue manteniendo el pulso con un avance del 0,6 % en el tercer trimestre, lo que es consistente con el crecimiento del 2,6 % previsto para el conjunto del año.

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El Gobierno se siente cómodo con la actualización del cuadro macroeconómico llevada a cabo a finales de junio, mientras prevé iniciar durante este mes los contactos con los grupos parlamentarios de cara a los presupuestos de 2027.

El compromiso de presentarlos sigue intacto, pero sin una fecha cierta para su aprobación, con la esperanza de que se puedan sumar los apoyos suficientes para su aprobación.

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Tampoco ha aclarado si se extenderá el plan de ayudas a los carburantes, que vence a final de septiembre, pero sí ha asegurado que analizará los precios de este mes y que no dejará "de acompañar y apoyar a las familias" si es necesario.

Asimismo, siguen en el aire los apoyos al decreto ley sobre vivienda que el Gobierno quiere volver a aprobar en las próximas semana con medidas como la prórroga de los alquileres, cuya negociación está siendo complicada.

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Cuerpo ha confiado en que se pueda aprobar y convalidar en las próximas semanas y ha apelado a la responsabilidad del Congreso puesto que se trata de un elemento de preocupación para la ciudadanía.

El vicepresidente, que ha contado que es propietario de un vehículo de la marca Seat, ha asegurado que el Gobierno hará "todo el esfuerzo necesario" para que se mantenga, después de que la pasada semana el grupo Volkswagen, al que pertenece, admitiera que baraja su desaparición.

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Cuerpo ha reconocido la importancia de una marca "tradicionalmente española" como Seat, que es un sello "genuinamente español", al tiempo que ha apuntado que la industria automovilística española "ha conseguido adelantarse" a la de otros países gracias a una apuesta por el vehículo eléctrico que constituye "un elemento de garantía para que pueda permanecer la actividad". EFE

(foto) (vídeo) (audio)