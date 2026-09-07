Espana agencias

Cae una red que captaba a víctimas en Colombia para explotarlas laboralmente en España

Guardar

Madrid, 7 sep (EFE).- La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia han desarticulado una organización criminal que captaba a ciudadanas y ciudadanos colombianos con falsas promesas para explotarles laboralmente en España, en una operación en la que han sido arrestadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la red localizaba en Colombia a personas de especial vulnerabilidad económica y social, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España, y una vez aquí las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción.

PUBLICIDAD

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona) dedicada a esa actividad delictiva.

Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso.

El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas.

En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción.

PUBLICIDAD

En lugar de lo prometido los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente.

En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid.

El análisis de la información obtenida y de los testimonios de las víctimas permitió identificar una estructura estable en Colombia, y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron allí para coordinar y apoyar la investigación junto a las autoridades colombianas.

Finalmente fueron arrestadas en Tarragona tres personas de nacionalidad española y colombiana sobre las que pesaban órdenes internacionales de detención por su presunta participación en las actividades de la organización.

La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo cuatro registros en Bogotá que culminaron con el arresto de otras cinco personas.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, competente en relación con las órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades colombianas.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

Un gastroenterólogo austríaco ejerció durante 21 años en Zúrich y Graz. La policía halló una cámara espía en su consultorio en 2020, pero las autoridades sanitarias permitieron que siguiera atendiendo pacientes hasta su arresto en julio de 2026

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El magistrado ha comunicado este lunes su decisión y ha fijado la comparecencia para las 18.00 horas, en un trámite en el que las partes podrán exponer sus posiciones antes de que el juez decida sobre la continuidad del procedimiento

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

La comunidad autónoma se ha quedado fuera del estudio en esta edición por el sesgo en la elección de los estudiantes, con un 23% del alumnado excluido de la muestra

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

La ciudad contará con medidas de seguridad extraordinarias en el inicio de clases

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto

Según el balance provisional de la DGT, son 10 fallecidos más que en el verano de 2025

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a la audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a la audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

ECONOMÍA

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen